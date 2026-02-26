Политика и власть 26.02.2026 в 15:26

В Бурятии ускорили процедуру перевода земель из одной категории в другую

Новый закон передает полномочия от правительства республики профильному министерству
Текст: Станислав Сергеев
Фото: архив «Номер один»
Народный Хурал Бурятии принял изменения в республиканское законодательство, упрощающие и ускоряющие процедуру перевода земельных участков из одной категории в другую. Документ разработан в связи с принятием федерального закона № 52-ФЗ, который ввел новые правила согласования таких решений.

Согласно новому порядку, полномочия по переводу земельных участков, находящихся в собственности республики, а также земель сельскохозяйственного назначения (за исключением федеральных) возлагаются на Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии. Ранее соответствующие акты принимало правительство республики.

Федеральный закон № 52-ФЗ, вступивший в силу 1 апреля 2025 года, ввел так называемый принцип «двух ключей». Теперь решения о переводе земель, особенно из состава сельскохозяйственных угодий, региональные власти могут принимать только после согласования с федеральным органом исполнительной власти в сфере земельных отношений. Это усложнило и удлинило процедуру.

Действующее законодательство отводит на рассмотрение ходатайства о переводе земель всего два месяца. При прежней системе, когда требовалось принятие отдельного закона республики, а затем еще и распоряжения правительства, уложиться в установленные сроки было практически невозможно. Новый закон устраняет эту бюрократическую коллизию, передавая финальное решение профильному министерству, что должно сократить время прохождения всех необходимых процедур.
