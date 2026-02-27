Бурятия начала подготовку к Восточному экономическому форуму

В Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке.- Восточный экономический форум проводится под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и дает толчок развитию дальневосточной территории. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 3 тысяч инвестиционных проектов на общую сумму 13,5 трлн рулей, из них 6 трлн рублей фактически вложено, из них – 1 трлн рублей за последний год. И это важный результат, который был достигнут в условиях, когда значительное количество недружественных стран пытаются нам помешать. В рамках этих инвестпроектов введено в эксплуатацию более 1 тыс. предприятий, создано более 180 тыс. рабочих мест. В прошлом году ВЭФ посетили более 8 тыс. участников из 75 стран мира. Мы продолжаем общаться с нашими международными партнерами, развивать Дальний Восток и Россию, – открыл заседание полпред президента РФ в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев.В ходе заседания обсуждались общие аспекты организации форума, в том числе наполнение деловой программы, а также подготовка городской инфраструктуры.По словам советника президента РФ, зампреда Организационного комитета Антона Кобякова, в 2026 году, объявленном Годом единства народов России, на форуме уделят особое внимание гуманитарному измерению развития. Проект «Душа России», который уже был представлен на юбилейном ВЭФе, объединит традиции, современные идеи и культурное многообразие народов страны, раскроет особенности многонациональной страны силами креативного кластера. Это укрепит позиции Дальнего Востока как центра взаимодействия культур и цивилизаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Глава Бурятии, принявший участие в оргкомитете по подготовке ВЭФ в формате видеоконференцсвязи, предложил включить в повестку форума блок «креативная экономика». По поручению Юрия Трутнева инициатива будет рассмотрена совместно с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.Регионы уже начали работу над концепцией своих павильонов и культурной программой. Они должны представить свои предложения до 1 апреля.Участники оргкомитета обсудили тематику предстоящего мероприятия.- Десять лет – уже хороший срок для того, чтобы подвести итоги. Одна из тем будет связана с анализом выполнения поручений президента, которые были даны по итогам предыдущих форумов. Мы не проводим ВЭФ ради самого форума, а ради достижения результатов. Результат формулируется поручениями главы государства. Второй важный момент – технологическое развитие. Сегодня без развития технологий невозможно развитие Дальнего Востока и всей страны, – сказал Юрий Трутнев.Кроме того, среди направлений деловой программы было предложено выделить вопросы развития энергетической и транспортной инфраструктуры, обсудить механизмы привлечения частных инвестиций и меры государственной поддержки, аспекты кадровой политики. Отдельное внимание планируется уделить реализации мастер-планов дальневосточных городов и повышению качества жизни населения. Традиционно планируется организовать отраслевые деловые сессии для обсуждения реализации инвестиционных проектов.В стартовый день ВЭФ состоится IV Международный форум «День сокола», который уже стал яркой составляющей форума. Традиционно пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», демонстрирующая достижения, уникальность культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока и их экономический потенциал.Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.