Политика и власть 27.02.2026 в 16:45
Бурятия начала подготовку к Восточному экономическому форуму
Он пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке
Текст: Андрей Константинов
В Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке.
- Восточный экономический форум проводится под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и дает толчок развитию дальневосточной территории. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 3 тысяч инвестиционных проектов на общую сумму 13,5 трлн рулей, из них 6 трлн рублей фактически вложено, из них – 1 трлн рублей за последний год. И это важный результат, который был достигнут в условиях, когда значительное количество недружественных стран пытаются нам помешать. В рамках этих инвестпроектов введено в эксплуатацию более 1 тыс. предприятий, создано более 180 тыс. рабочих мест. В прошлом году ВЭФ посетили более 8 тыс. участников из 75 стран мира. Мы продолжаем общаться с нашими международными партнерами, развивать Дальний Восток и Россию, – открыл заседание полпред президента РФ в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев.
В ходе заседания обсуждались общие аспекты организации форума, в том числе наполнение деловой программы, а также подготовка городской инфраструктуры.
По словам советника президента РФ, зампреда Организационного комитета Антона Кобякова, в 2026 году, объявленном Годом единства народов России, на форуме уделят особое внимание гуманитарному измерению развития. Проект «Душа России», который уже был представлен на юбилейном ВЭФе, объединит традиции, современные идеи и культурное многообразие народов страны, раскроет особенности многонациональной страны силами креативного кластера. Это укрепит позиции Дальнего Востока как центра взаимодействия культур и цивилизаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Глава Бурятии, принявший участие в оргкомитете по подготовке ВЭФ в формате видеоконференцсвязи, предложил включить в повестку форума блок «креативная экономика». По поручению Юрия Трутнева инициатива будет рассмотрена совместно с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.
Регионы уже начали работу над концепцией своих павильонов и культурной программой. Они должны представить свои предложения до 1 апреля.
Участники оргкомитета обсудили тематику предстоящего мероприятия.
- Десять лет – уже хороший срок для того, чтобы подвести итоги. Одна из тем будет связана с анализом выполнения поручений президента, которые были даны по итогам предыдущих форумов. Мы не проводим ВЭФ ради самого форума, а ради достижения результатов. Результат формулируется поручениями главы государства. Второй важный момент – технологическое развитие. Сегодня без развития технологий невозможно развитие Дальнего Востока и всей страны, – сказал Юрий Трутнев.
Кроме того, среди направлений деловой программы было предложено выделить вопросы развития энергетической и транспортной инфраструктуры, обсудить механизмы привлечения частных инвестиций и меры государственной поддержки, аспекты кадровой политики. Отдельное внимание планируется уделить реализации мастер-планов дальневосточных городов и повышению качества жизни населения. Традиционно планируется организовать отраслевые деловые сессии для обсуждения реализации инвестиционных проектов.
В стартовый день ВЭФ состоится IV Международный форум «День сокола», который уже стал яркой составляющей форума. Традиционно пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», демонстрирующая достижения, уникальность культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока и их экономический потенциал.
Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.
