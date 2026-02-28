Власти Бурятии готовятся к пожарам и паводкам

Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось под председательством главы республики Алексея Цыденова. Ключевыми темами стали защита населения от весеннего половодья, летних дождевых паводков, а также профилактика лесных и ландшафтных пожаров.«Наша цель — работать на опережение и обеспечить безопасность людей. Органы местного самоуправления обязаны организовать жесткий контроль на своих территориях, не допуская возникновения критических ситуаций», — подчеркнул глава Бурятии.По данным метеорологов, из-за обильных зимних снегопадов водозапасы в ряде районов Бурятии превышают норму. Вскрытие рек и активное таяние снега ожидается во второй-третьей декадах апреля, особенно в южных и западных районах. Основную угрозу весной представляют ледовые заторы на Селенге. В зоне риска — Улан-Удэ, а также Иволгинский, Кабанский, Кяхтинский, Прибайкальский, Селенгинский и Тарбагатайский районы.Пожароопасный сезон также обещает быть напряжённым. Высокие классы пожарной опасности прогнозируются во второй половине апреля (4 класс), а с третьей декады мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в центральных и южных районах, что будет осложнено сильными ветрами. В летний период на фоне прогнозируемой засухи сохранится высокая вероятность возникновения пожаров.Особое внимание уделено защите 262 населенных пунктов, 90 дачных товариществ и 29 детских лагерей, которые находятся в зоне риска перехода природных пожаров.По итогам заседания глава Бурятии поставил задачи профильным министерствам и главам муниципалитетов. В их числе: обеспечить полную готовность сил и средств системы РСЧС; завершить обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос; усилить контроль за очисткой территорий от сухой растительности и мусора; организовать рейды по пресечению нарушений правил пожарной безопасности; провести масштабную разъяснительную работу с жителями.