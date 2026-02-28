Политика и власть 28.02.2026 в 09:17

Власти Бурятии готовятся к пожарам и паводкам

Ситуация в этом году обещает быть напряженной
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии готовятся к пожарам и паводкам
Фото: пресс-служба правительства РБ
Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось под председательством главы республики Алексея Цыденова. Ключевыми темами стали защита населения от весеннего половодья, летних дождевых паводков, а также профилактика лесных и ландшафтных пожаров.

«Наша цель — работать на опережение и обеспечить безопасность людей. Органы местного самоуправления обязаны организовать жесткий контроль на своих территориях, не допуская возникновения критических ситуаций», — подчеркнул глава Бурятии.

По данным метеорологов, из-за обильных зимних снегопадов водозапасы в ряде районов Бурятии превышают норму. Вскрытие рек и активное таяние снега ожидается во второй-третьей декадах апреля, особенно в южных и западных районах. Основную угрозу весной представляют ледовые заторы на Селенге. В зоне риска — Улан-Удэ, а также Иволгинский, Кабанский, Кяхтинский, Прибайкальский, Селенгинский и Тарбагатайский районы.

Пожароопасный сезон также обещает быть напряжённым. Высокие классы пожарной опасности прогнозируются во второй половине апреля (4 класс), а с третьей декады мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в центральных и южных районах, что будет осложнено сильными ветрами. В летний период на фоне прогнозируемой засухи сохранится высокая вероятность возникновения пожаров.

Особое внимание уделено защите 262 населенных пунктов, 90 дачных товариществ и 29 детских лагерей, которые находятся в зоне риска перехода природных пожаров.

По итогам заседания глава Бурятии поставил задачи профильным министерствам и главам муниципалитетов. В их числе: обеспечить полную готовность сил и средств системы РСЧС; завершить обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос; усилить контроль за очисткой территорий от сухой растительности и мусора; организовать рейды по пресечению нарушений правил пожарной безопасности; провести масштабную разъяснительную работу с жителями.
Теги
пожары паводок

Все новости

Власти Бурятии готовятся к пожарам и паводкам
28.02.2026 в 09:17
Индийцы создадут водохранилище на притоке Селенги
28.02.2026 в 09:10
Арбалет, медаль, свобода
28.02.2026 в 08:00
Зурхай на субботу, 28 февраля
28.02.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 28 февраля 2026 года
28.02.2026 в 06:02
Шаманы Бурятии дали предсказание на год огненной Лошади
28.02.2026 в 06:00
Мать погибшего в танке подростка из Якутска пожаловалась в Генпрокуратуру
27.02.2026 в 17:38
В Бурятии не стало спасателя, вызволявшего монахов-отшельников
27.02.2026 в 17:30
Тувинка доверила «сильной шаманке» из Бурятии 1,5 млн рублей
27.02.2026 в 17:11
Глава Бодайбо Алексей Ботвин задержан силовиками
27.02.2026 в 17:10
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Бурятия начала подготовку к Восточному экономическому форуму
Он пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке
27.02.2026 в 16:45
В Бурятии ускорили процедуру перевода земель из одной категории в другую
Новый закон передает полномочия от правительства республики профильному министерству
26.02.2026 в 15:26
В Бурятии определили систему выборов депутатов муниципальных округов
Народный Хурал закрепил право применять тот же порядок, который действовал в упраздняемых районах
26.02.2026 в 14:03
Депутаты Хурала Бурятии утвердили нового министра и зампреда правительства
Владимир Хингелов возглавил минэк, Ирина Смоляк займется координацией нацпроектов
26.02.2026 в 12:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru