Алексей Цыденов: «Официальная процедура запущена – ждем кандидатов»

В Бурятии дали старт подаче заявок на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов для участия в выборах в Госдуму. С 11 марта по 30 апреля все желающие могут подать свою заявку и пройти процедуру голосования. Набравшие максимальное количество голосов пойдут на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

С датами определились на заседании Бурятского регионального оргкомитета «Единой России». Секретарь отделения партии Алексей Цыденов отметил, что подать заявку смогут все – как члены партии «Единая Россия», так и обычные граждане.

– Безусловно, сегодня у нас особое внимание к нашим Героям – участникам специальной военной операции и участникам программы «Время Героев», которая работает под эгидой президента России, – подчеркнул он.

Выбирать окончательных кандидатов в Госдуму от «Единой России» будут жители Бурятии – проголосовать можно будет на Госуслугах после верификации. Это сделает процесс максимально прозрачным.

– Все актуальные проблемы, стоящие перед нашим государством, партия берет в работу на период с 2026 по 2030 годы. Это то, с чем кандидаты и пойдут на выборы. Как известно, перед ними мы советуемся с жителями, собираем их предложения, чтобы в дальнейшем их отработать. Так что до сентября нам предстоит плотная работа по сбору наказов от людей. Официальная процедура запущена – ждем кандидатов, – добавил Алексей Цыденов.

Предварительное голосование стало уникальной процедурой «Единой России». На сегодня это единственная партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов с участием избирателей. При этом поддержку получают все участники, подавшие свои заявки.

– Мы будем сопровождать кандидатов на старте, помогать им ориентироваться в процедуре. Параллельно рассмотрим все поданные документы на соответствие требованиям. Положения о предварительном голосовании. Это необходимая часть работы, чтобы обеспечить чистоту и прозрачность дальнейших этапов выборной кампании, – отметил Руководитель Регионального исполкома БРО «Единая Россия» Владимир Ведерников.

Предварительное голосование в Бурятии пройдет с 25 по 31 мая.