Политика и власть 11.03.2026 в 14:19

Глава Бурятии осмотрел дорогу в Мухоршибирском районе

Ее отремонтировали в прошлом году
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Сегодня глава Бурятии выехал в Мухоршибирский район. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Алексей Цыденов посетит ряд социальных объектов, в том числе новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Гашей и спортзал школы №2 в Мухоршибири. Он был возведен в рамках реализации наказов местных жителей, вошедших в Народную программу партии «Единая Россия».

Также глава республики проведёт выездные совещания на объектах, требующих ремонта. В их числе котельная и детский сад в Мухоршибири. Затем в местном доме культуры состоится встреча с жителями района. 

На данный момент Алексей Цыденов вместе с местными жителями осмотрел участок дороги Мухоршибирь Цолга Балта. В 2025 году там капитально отремонтировали участок с 36-го по 56-й км. В новом строительном сезоне планируется отремонтировать еще два участка.

«Земляное полотно значительно подняли, асфальт ровный, хороший, ездим теперь до райцентра без пыли, без грязи», - рассказал житель села Цолга Юрий Гомбоев.

Второй этап ремонта, который пройдет в этом году, предусматривает устройство 9,7 км нового асфальтобетонного покрытия от улуса Цолга до села Гашей. Подрядчик уже определен. Реализация проекта вошла и будет контролироваться в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Как отметили в пресс-службе правительства, данная дорога является значимой для района. Она соединяет 4 сельских поселения - Подлопатки, Цолгу, Шаралдай и Новый Заган с районным центром.
