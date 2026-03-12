Политика и власть 12.03.2026 в 16:08

Мэр Улан-Удэ: «За цифрами стоят живые люди»

Игорь Шутенков потребовал оперативнее устранять аварии на электросетях
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Рост аварийности на сетях электроснабжения в Улан-Удэ по сравнению с предыдущим отопительным сезоном составил 2%, увеличившись с 736 до 749 случаев. Об этом на планерном совещании у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова сообщил директор ПО ГЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Стариков. 

Он доложил о принимаемых мерах по сокращению технологических нарушений в Улан-Удэ. Основная причина аварий – повышение нагрузки, а также нарушения из-за сторонних лиц, организаций и природного воздействия. 

– Все объяснимо: нагрузка на 38% выросла – понятно, потребление выросло. Есть старение оборудования. Но не стоит себя успокаивать тем, что рост на 2% – это небольшая цифра. За этими цифрами стоят конкретные, живые люди, которые не получают в этот момент электроэнергию, да еще в наши морозы. Поэтому давайте успокаиваться не будем. Работаем, свет должен быть у горожан всегда, – сказал Игорь Шутенков. 

Мэр также отметил, что, в первую очередь, нужно наладить информирование населения, так как существующая выделенная «горячая линия» Россетей, которая, по данным Сергея Старикова, «приняла» в январе 16,6 тыс звонков, в реальности неэффективна. 

– Бот «Россетей» работает плохо, дозвониться до оператора практически невозможно, в результате бот говорит: «Проверьте свой счетчик» – и отключается. Поэтому 16 тысяч – это те, кто просто позвонил. У нас ЕДДС тоже перегружена, – сказал первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев. 

Мэр еще раз отметил, что необходимо оперативно реагировать на аварийные ситуации для минимизации времени отключений. 

– Люди недовольны не тем, что не получают информацию о причинах отключения и ремонтных работах, а тем, в первую очередь, что у них нет электроэнергии, – подчеркнул Игорь Шутенков. 

По данным Сергея Старикова, в 2025 году выполнен ремонт на 57 млн рублей, заменено 8,5 км провода на воздушных линиях, 1 км кабельных сетей и т.д. В 2026 году запланирован ремонт на 79 млн рублей. 

Игорь Шутенков попросил филиал ПАО «Россети Сибири» усилить работу по информированию населения, повысить доступность диспетчерской службы, обеспечить достаточное количество операторов для приема звонков, оптимизировать работу существующих чатов и каналов связи, чтобы своевременно сообщать о плановых и аварийных отключениях горожанам.
