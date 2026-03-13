Политика и власть 13.03.2026 в 09:40

В правительстве Бурятии прошло большое совещание аграриев

Одной из обсуждаемых проблем вновь стала потрава посевов
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства РБ
12 марта в правительстве Бурятии состоялось республиканское агрономическое совещание. Его участниками стали земледельцы, руководители аграрных ведомств, администраций районов. Совещание прошло под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.

В основном докладе министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев отметил, что общая посевная площадь в 2025 году составила 132,5 тыс. га (104,5% к 2024 году). В том числе было посеяно зерновых и зернобобовых культур на площади 71,3 тыс. га (99,4% к 2024 году); картофеля - 6,6 тыс. га (95,7% к 2024 году); овощей открытого грунта –1 тыс. га (83,3% к 2024 году); технических культур - 8,2 тыс. га (в 2,3 раза выше 2024 года); кормовых культур - 45,4 тыс. га (104,4% к 2024 году).

Среди районов, показавших наивысшую среднюю урожайность зерновых и зернобобовых культур, отмечены: Тункинский (22,5 ц/га), Тарбагатайский (12,5 ц/га), Заиграевский (11,3 ц/га). По средней урожайности картофеля в лидерах Мухоршибирский (250 ц/га), Тункинский (203 ц/га) и Джидинский (202 ц/га) районы.

В рамках технической модернизации отрасли хозяйствами закуплено почти 200 единиц техники и оборудования на сумму 313 млн рублей. В весенних полевых работах планируется задействовать свыше 2 тысяч единиц техники. На поддержку отрасли растениеводства в 2026 году будет направлено 455 млн рублей господдержки, с ростом к уровню прошлого года – 5,9%. В том числе на весенние полевые работы – 233 млн рублей (+6%).

Глава кабанского хозяйства «Рубин» Александр Никонов предложил увеличить площадь посевов и под кормовые культуры, сохраняя при этом объемы зерновых, овощных и плодовых культур. По его мнению, это необходимо для животноводческой отрасли республики. Также он поднял острый вопрос бесконтрольного выпаса скота.

– Осенью скот приходит и все съедает, примерно 20 процентов посевов съедено в нашем хозяйстве в прошлом году, в основном, конями. Уверен, это проблема не только нашего района. Нужно что-то делать с этим, – сказал Александр Никонов.

За решение этого вопроса на региональном уровне также высказались другие аграрии - Олег Федоров из ООО «Еланская гречиха» Бичурского района и Василий Хамируев из КФХ Жамбалова Хоринского района. По их словам, в период всхода урожая не спасают даже «электропастухи».


– Главам районов необходимо создать прецедент, чтобы бесконтрольный выпас скота стал невыгоден. В то же время аграрии должны нести ответственность за ограждение посевной площади – ее охрану. Тут должна быть взаимная ответственность в рамках закона. Прозвучавшие сегодня предложения услышал, поэтому в апреле рассмотрим этот вопрос более детально. Министерству сельского хозяйства необходимо собрать свод всех предложений по исправлению ситуации, – заключил глава Бурятии Алексей Цыденов.

О селекции и семеноводстве зерновых культур в республике рассказал руководитель Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства Александр Уланов. Институт готов расширить площадь посевов в этом году, если ему передадут дополнительные участки земли до проведения посевной. У учреждения есть ресурсы для посева 200 га. Глава республики Алексей Цыденов поручил минсельхозпроду и минимуществу оперативно подготовить варианты решения этого вопроса. Главам районов по итогам совещания поручено усилить ревизию сельхозземель для вовлечения их в оборот. 
