В Бурятии бизнес, общество и органы власти соберутся на стратегический форум

Он станет площадкой для определения ключевых направлений развития региона
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнес, общество и органы власти соберутся на стратегический форум
Фото: прокуратура Бурятии
17 апреля в республике состоится стратегический форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, он станет площадкой для подведения итогов проделанной работы и определения ключевых направлений развития региона.

В рамках форума правительство республики, главы районов и депутаты представят отчёт о результатах работы за последние пять лет, а также обозначат приоритетные задачи и пути дальнейшего развития республики.

Подготовительным этапом к форуму станет серия стратегических сессий по 17 приоритетным направлениям, которые пройдут с 16 марта по 10 апреля.

В рамках стратегических сессий представители органов власти, экспертного сообщества, бизнеса и общественных организаций обсудят актуальные вопросы развития региона в таких сферах, как транспорт и дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, туризм, сельское хозяйство, предпринимательство и бизнес, креативные индустрии, культура, спорт, цифровизация, экология и общество, демография и развитие гражданского общества. Отдельное внимание будет уделено вопросам устойчивого развития региона, внедрения инновационных технологий, цифровизации государственных услуг, а также комплексной поддержке участников специальной военной операции и их семей.

«Проведение стратегических сессий перед форумом «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» позволит нам собрать лучшие идеи и проекты со стороны экспертного сообщества и гражданского общества. Это эффективный формат взаимодействия власти, бизнеса и общества, который применяется в Бурятии с 2020 года. Только в прошлом году в ходе такого открытого совещания «Наша Бурятия» участниками было выдвинуто более тысячи предложений, которые легли в основу программ развития республики», — отметила заместитель руководителя Администрации главы и правительства РБ по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.

Результаты всех стратегических сессий будут проанализированы и включены в итоговую программу форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Выработанные предложения лягут в основу дальнейших управленческих решений и программ развития Бурятии.

Жители республики также могут принять участие в стратсессиях и формировании предложений по развитию региона. Свои идеи и инициативы можно направлять на электронную почту Комитета по информационной политике Администрации главы и правительства РБ kip@govrb.ru.

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ

В рамках подготовки к форуму предусмотрены следующие стратегические сессии:

Природа и общество

16 марта 2026 года, 13:00–19:00; ВСГУТУ, ул. Ключевская, 40В, стр. 5, корпус 25.

Образование и кадровый потенциал

17 марта 2026 года, 10:00–16:00; БГСХА, ул. Пушкина, 8.

Цифровизация: безопасный город

- Безопасный город - 17 марта 2026 года, 09:00–12:00 (зал правительства, ул. Ленина, 54, кабинет 301);

- Внедрение государственных сервисов с применением национального мессенджера MAX в РБ - 23 марта 2026 года, 09:00–12:00 (Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, зал деловых встреч и переговоров);

- Сервисы ИИ - 31 марта 2026 года, 09:00–12:00 (Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, зал деловых встреч и переговоров).

Дороги и транспорт

17 марта 2026 года, 09:00-12:00; Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, 3 этаж, музыкальная гостиная.

ЖКХ и комфортная среда

18 марта 2026 года, 09:00–17:00; БГУ, Бальный зал, ул. Ранжурова, 8.

Культура

18–19 марта 2026 года, 10:00; Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, конференц-зал.
 
Бизнес и предпринимательство

19 марта 2026 года, 13:00–16:00 (Центр предпринимательства «Мой бизнес», ул. Смолина, 65, 3 этаж, конференц-зал);

24 марта 2026 года, 13:00–16:00 (Центр предпринимательства «Мой бизнес», ул. Смолина, 65, 3 этаж, конференц-зал).

ТОСы и НКО

24 марта 2026 года, 09:00-17:00; БГСХА, ул. Пушкина, 8, 2 этаж, библиотека.

Спорт для всех

25 марта 2026 года, 15:00–18:00; Центральный стадион, 2, 4 этажи.

Молодежь. Вызовы 2030

25 марта 2026 года; БГУ, Бальный зал, ул. Ранжурова, 4, 6 этаж (время уточняется).

СВО: помощь и поддержка

25 марта 2026 года; филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», ул. Трубачеева, 61а (время уточняется).

Креативные индустрии Бурятии

25–26 марта 2026 года, 10:00–16:00; Центр креативных индустрий, ТРЦ «Гэлакси», ул. Балтахинова, 15, офис 501.

Здоровье для всех

25 марта 2026 года, 10:00-14:00; Синий зал ДРКБ, пр. Строителей, 2А).

Туризм

26 марта 2026 года, 14:00; место уточняется.

Демография

26 марта 2026 года; Министерство социальной защиты населения РБ, ул. Гагарина, 10, 1 этаж, конференц-зал (время уточняется).

АПК Бурятии

27 марта 2026 года, 13:00–17:00; БГСХА, ул. Пушкина, 8, 2, 3 этаж.

Гражданский форум «Сила Бурятии: действовать вместе!»

6 апреля 2026 года, 13:00–14:00 (Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, конференц-зал и фойе, 1 этаж);

7 апреля 2026 года, 10:00–17:00 (Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, музыкальная гостиная, 3 этаж);

8 апреля 2026 года, 10:00–17:00 (БГУ, Бальный зал, 8 корпус, 6 этаж);

9 апреля 2026 года, 14:00–17:30 (правительство РБ, ул. Ленина, 54, кабинет 301);

10 апреля 2026 года, 11:00–13:00 (правительство РБ, ул. Ленина, 54, кабинет 318 ауд.).
форум

