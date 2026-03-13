Политика и власть 13.03.2026 в 16:56
В Бурятии бизнес, общество и органы власти соберутся на стратегический форум
Он станет площадкой для определения ключевых направлений развития региона
Текст: Андрей Константинов
17 апреля в республике состоится стратегический форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, он станет площадкой для подведения итогов проделанной работы и определения ключевых направлений развития региона.
В рамках форума правительство республики, главы районов и депутаты представят отчёт о результатах работы за последние пять лет, а также обозначат приоритетные задачи и пути дальнейшего развития республики.
Подготовительным этапом к форуму станет серия стратегических сессий по 17 приоритетным направлениям, которые пройдут с 16 марта по 10 апреля.
В рамках стратегических сессий представители органов власти, экспертного сообщества, бизнеса и общественных организаций обсудят актуальные вопросы развития региона в таких сферах, как транспорт и дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, туризм, сельское хозяйство, предпринимательство и бизнес, креативные индустрии, культура, спорт, цифровизация, экология и общество, демография и развитие гражданского общества. Отдельное внимание будет уделено вопросам устойчивого развития региона, внедрения инновационных технологий, цифровизации государственных услуг, а также комплексной поддержке участников специальной военной операции и их семей.
«Проведение стратегических сессий перед форумом «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» позволит нам собрать лучшие идеи и проекты со стороны экспертного сообщества и гражданского общества. Это эффективный формат взаимодействия власти, бизнеса и общества, который применяется в Бурятии с 2020 года. Только в прошлом году в ходе такого открытого совещания «Наша Бурятия» участниками было выдвинуто более тысячи предложений, которые легли в основу программ развития республики», — отметила заместитель руководителя Администрации главы и правительства РБ по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.
Результаты всех стратегических сессий будут проанализированы и включены в итоговую программу форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Выработанные предложения лягут в основу дальнейших управленческих решений и программ развития Бурятии.
Жители республики также могут принять участие в стратсессиях и формировании предложений по развитию региона. Свои идеи и инициативы можно направлять на электронную почту Комитета по информационной политике Администрации главы и правительства РБ kip@govrb.ru.
ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ
В рамках подготовки к форуму предусмотрены следующие стратегические сессии:
Природа и общество
16 марта 2026 года, 13:00–19:00; ВСГУТУ, ул. Ключевская, 40В, стр. 5, корпус 25.
Образование и кадровый потенциал
17 марта 2026 года, 10:00–16:00; БГСХА, ул. Пушкина, 8.
Цифровизация: безопасный город
- Безопасный город - 17 марта 2026 года, 09:00–12:00 (зал правительства, ул. Ленина, 54, кабинет 301);
- Внедрение государственных сервисов с применением национального мессенджера MAX в РБ - 23 марта 2026 года, 09:00–12:00 (Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, зал деловых встреч и переговоров);
- Сервисы ИИ - 31 марта 2026 года, 09:00–12:00 (Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, зал деловых встреч и переговоров).
Дороги и транспорт
17 марта 2026 года, 09:00-12:00; Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, 3 этаж, музыкальная гостиная.
ЖКХ и комфортная среда
18 марта 2026 года, 09:00–17:00; БГУ, Бальный зал, ул. Ранжурова, 8.
Культура
18–19 марта 2026 года, 10:00; Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, конференц-зал.
Бизнес и предпринимательство
19 марта 2026 года, 13:00–16:00 (Центр предпринимательства «Мой бизнес», ул. Смолина, 65, 3 этаж, конференц-зал);
24 марта 2026 года, 13:00–16:00 (Центр предпринимательства «Мой бизнес», ул. Смолина, 65, 3 этаж, конференц-зал).
ТОСы и НКО
24 марта 2026 года, 09:00-17:00; БГСХА, ул. Пушкина, 8, 2 этаж, библиотека.
Спорт для всех
25 марта 2026 года, 15:00–18:00; Центральный стадион, 2, 4 этажи.
Молодежь. Вызовы 2030
25 марта 2026 года; БГУ, Бальный зал, ул. Ранжурова, 4, 6 этаж (время уточняется).
СВО: помощь и поддержка
25 марта 2026 года; филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», ул. Трубачеева, 61а (время уточняется).
Креативные индустрии Бурятии
25–26 марта 2026 года, 10:00–16:00; Центр креативных индустрий, ТРЦ «Гэлакси», ул. Балтахинова, 15, офис 501.
Здоровье для всех
25 марта 2026 года, 10:00-14:00; Синий зал ДРКБ, пр. Строителей, 2А).
Туризм
26 марта 2026 года, 14:00; место уточняется.
Демография
26 марта 2026 года; Министерство социальной защиты населения РБ, ул. Гагарина, 10, 1 этаж, конференц-зал (время уточняется).
АПК Бурятии
27 марта 2026 года, 13:00–17:00; БГСХА, ул. Пушкина, 8, 2, 3 этаж.
Гражданский форум «Сила Бурятии: действовать вместе!»
6 апреля 2026 года, 13:00–14:00 (Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, конференц-зал и фойе, 1 этаж);
7 апреля 2026 года, 10:00–17:00 (Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, музыкальная гостиная, 3 этаж);
8 апреля 2026 года, 10:00–17:00 (БГУ, Бальный зал, 8 корпус, 6 этаж);
9 апреля 2026 года, 14:00–17:30 (правительство РБ, ул. Ленина, 54, кабинет 301);
10 апреля 2026 года, 11:00–13:00 (правительство РБ, ул. Ленина, 54, кабинет 318 ауд.).
