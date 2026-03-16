«Новые люди» стали третьей по популярности партией в стране

Аналитический центр ВЦИОМ обновил рейтинги российских парламентских партий. На третье место в нём впервые вышли «Новые люди» Алексея Нечаева, обогнав КПРФ.По результатам опроса, уровень поддержки партии «Новые люди» составляет 9,5%. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» проголосовали бы 32,1% респондентов, за ЛДПР – 10,1%, за КПРФ – 9,3%, за «Справедливую Россию» – 5,4%. Эксперты говорят о том, что на выборах в Госдуму партия может побороться за второе место.Сейчас партия «Новые люди» активно готовится к выборам в Госдуму и привлекает кандидатов. Их имена назовут на следующем съезде. Список партии возглавят Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владислав Даванков.