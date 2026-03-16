Политика и власть 16.03.2026 в 12:08

«Новые люди» стали третьей по популярности партией в стране

Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: предоставлено партией "Новые люди"
Аналитический центр ВЦИОМ обновил рейтинги российских парламентских партий. На третье место в нём впервые вышли «Новые люди» Алексея Нечаева, обогнав КПРФ. 

По результатам опроса, уровень поддержки партии «Новые люди» составляет 9,5%. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» проголосовали бы 32,1% респондентов, за ЛДПР – 10,1%, за КПРФ – 9,3%, за «Справедливую Россию» – 5,4%. Эксперты говорят о том, что на выборах в Госдуму партия может побороться за второе место.

Сейчас партия «Новые люди» активно готовится к выборам в Госдуму и привлекает кандидатов. Их имена назовут на следующем съезде. Список партии возглавят Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владислав Даванков.
16.03.2026 в 12:08
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
