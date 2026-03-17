Политика и власть 17.03.2026 в 13:59

Прошло рабочее заседание депутатов Горсовета Улан-Удэ

Обсуждались вопросы по наказам избирателей
Текст: Татьяна Жамсуева
Прошло рабочее заседание депутатов Горсовета Улан-Удэ
Фото от пресс-службы Горсовета Улан-Удэ

17 марта прошло очередное заседание рабочей группы, которая занимается выполнением наказов избирателей депутатам городского совета Улан-Удэ. В ходе встречи обсуждались поправки, которые планируется внести в список наказов на 2026 год. Всего предполагается внести 58 изменений, касающихся 14 округов.

- Главной задачей было утвердить 58 изменений по округам. на заседании рабочей группы по исполнению наказов избирателей. Чтобы вынести на сессию. Это только начало заседаний, сейчас идут торги, разрабатываются сметы и далее будет реализация наказов. Вопросы будут позже, когда начнутся работы. На данный момент основная задача довести до торгов, провести правильно процедуру и определить тех подрядчиков, которые будут вести работу. Сейчас задача для ГРБС детские площадки появились до 1 июня, а остальные согласно графику работы. Основные наказы избирателей – это благоустройство, освещение, асфальтирование, детские площадки, озеленение и видеонаблюдение. По опыту прошлого года основной наказ был связан с освещением и водоотведением, - прокомментировал руководитель рабочей группы, заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.  

Депутаты отметили о необходимости тщательного анализа подрядных организаций, участвующих в тендерах. Как показывает опыт, некоторые недобросовестные поставщики не были внесены в «черный список».  Поэтому следует уделить особое внимание этому вопросу и принять меры для контроля ситуации.

Члены рабочей группы провели личные переговоры с представителями ответственных подразделений Администрации Улан-Удэ, чтобы детально обсудить утвержденные наказы.

- Сегодня на заседании рабочей группы по наказам наших избирателей. В этом году на территории 26 округа, где находится школы №50, запланирован тротуар. На данным момент очень интенсивное движение, поэтому для детей, идущих в школу, небезопасно. Ради их безопасности мы предусмотрели строительство пешеходного тротуара. Сейчас идет процесс подсчета сметы и решаются технические вопросы. Запланированные сроки – это теплый период времени, но к 1 сентябрю тротуар должен уже быть, - поделился депутат Беликто Цыбиков. 

