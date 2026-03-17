В Бурятии развернулась битва за кадры

В Бурятии стартовали стратегические сессии в рамках форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Сегодня, 17 марта, в Бурятской сельхозакадемии прошла стратегическая сессия «Образование и кадры. От детского сада до предприятия: растим будущее региона». Отдельная тема обсуждения - «Битва за кадры» - была посвящена вопросам повышения престижа рабочих профессий и выработки мотивационных основ для отрасли.Снижение интереса молодежи к рабочим специальностям и привлечение квалифицированных кадров - одни из главных вызовов, стоящих сегодня перед экономикой Бурятии. Именно поэтому организаторы круглого стола «Битва за кадры» поставили перед собой задачу не просто обсудить проблему, а сформировать конкретные предложения по созданию современной системы мотивации.Основными темами обсуждения стали вопросы, связанные с разработкой дополнительных мер поддержки и мотивации сотрудников предприятий республики, повышение престижа рабочих профессий.В дискуссии приняли участие представители работодателей республики, образовательных и общественных организаций. Участники пытались найти баланс между запросами реального сектора экономики и возможностями системы образования. Особое внимание уделили анализу лучших региональных практик наставничества и успешным кейсам целевого обучения, которые позволят студентам интегрироваться в производственные процессы уже с первых курсов.«Модераторы нацелены на то, чтобы превратить «битву за кадры» из проблемы в стратегическое преимущество региона, сформировав конкретный план мероприятий. По итогам проведения круглого стола планируется выработать новые инструменты мотивации и привлечения специалистов, а также рекомендации по повышению узнаваемости работодателей региона», - отметил руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.Итоги стратсессий будут подведены на большом форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Его участники 17 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ определят приоритеты дальнейшего развития республики.