В Бурятии состоялась стратегическая сессия «Природа и общество»

В рамках предстоящего форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» в Улан-Удэ состоялась стратегическая сессия «Природа и общество». Представители органов власти, научного сообщества, общественных организаций и бизнеса обсуждали вопросы, посвященные экологии, туризму и сохранению биоразнообразия. Итоги работы сессий станут основой для включения в предложения работы форума, который состоится 17 апреля.Работа прошла по четырем тематическим площадкам: «Эко-комфорт: баланс между сервисом и природой»; «Поддержка участников СВО путём привлечения к осуществлению деятельности в лесном фонде»; «Гранты как эффективный способ реализации природоохранных проектов; «Сохранение биоразнообразия и рациональное использование охотничьих ресурсов».Участниками рассмотрены инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы, эффективности мониторинга для сохранения уникальных природных комплексов.- Такой формат работы позволяет объединить специалистов разных сфер, выработать новые идеи и найти практические решения актуальных вопросов в области экологии, природопользования и развития территорий, - отметила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.В ходе работы площадок поступило предложение льготного заключения договоров лесопользования для участников спецоперации. Поддержана инициатива создания природоохранной и туристско-рекреационной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях.Участники стратсессии предложили создать консультационный центр на базе Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии для помощи грантозаявителям по проектам в сфере охраны окружающей среды. Предполагается, что центр будет сопровождать подготовку заявок, повышая качество проектов и их шансы на получение финансирования.Кроме этого, рассматривались инициативы по совершенствованию учёта численности животных на территории охотничьих угодий один раз в два года при отсутствии чрезвычайных ситуаций. Это позволит оптимизировать затраты и снизить административную нагрузку без ущерба для качества мониторинга. Прозвучало предложение установить запрет на охоту с использованием тепловизионных приборов в ночное время.Итоги стратегической сессии будут направлены для дальнейшей экспертной оценки и возможного включения в планы нормативного и программного развития в сфере природопользования и охраны окружающей среды.Организаторами стратсессии стали Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии при поддержке партийного проекта «Единой России» «Чистая страна».