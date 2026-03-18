Политика и власть 18.03.2026 в 10:11

В Бурятии состоялась стратегическая сессия «Природа и общество»

Ее итоги лягут в основу предложений для республиканского форума
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В рамках предстоящего форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» в Улан-Удэ состоялась стратегическая сессия «Природа и общество». Представители органов власти, научного сообщества, общественных организаций и бизнеса обсуждали вопросы, посвященные экологии, туризму и сохранению биоразнообразия. Итоги работы сессий станут основой для включения в предложения работы форума, который состоится 17 апреля.

Работа прошла по четырем тематическим площадкам: «Эко-комфорт: баланс между сервисом и природой»; «Поддержка участников СВО путём привлечения к осуществлению деятельности в лесном фонде»; «Гранты как эффективный способ реализации природоохранных проектов; «Сохранение биоразнообразия и рациональное использование охотничьих ресурсов».

Участниками рассмотрены инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы, эффективности мониторинга для сохранения уникальных природных комплексов.
 
- Такой формат работы позволяет объединить специалистов разных сфер, выработать новые идеи и найти практические решения актуальных вопросов в области экологии, природопользования и развития территорий, - отметила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.
 
В ходе работы площадок поступило предложение льготного заключения договоров лесопользования для участников спецоперации. Поддержана инициатива создания природоохранной и туристско-рекреационной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях. 

Участники стратсессии предложили создать консультационный центр на базе Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии для помощи грантозаявителям по проектам в сфере охраны окружающей среды. Предполагается, что центр будет сопровождать подготовку заявок, повышая качество проектов и их шансы на получение финансирования.
 
Кроме этого, рассматривались инициативы по совершенствованию учёта численности животных на территории охотничьих угодий один раз в два года при отсутствии чрезвычайных ситуаций. Это позволит оптимизировать затраты и снизить административную нагрузку без ущерба для качества мониторинга. Прозвучало предложение установить запрет на охоту с использованием тепловизионных приборов в ночное время.

Итоги стратегической сессии будут направлены для дальнейшей экспертной оценки и возможного включения в планы нормативного и программного развития в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Организаторами стратсессии стали Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии при поддержке партийного проекта «Единой России» «Чистая страна».
Теги
форум

Все новости

Продавец мебели из Бурятии кинула на деньги свыше 90 клиентов
18.03.2026 в 11:05
В Улан-Удэ поймали плутоватого геймера
18.03.2026 в 10:56
В Бурятии мошенники оставили любителей чудес без денег и магии
18.03.2026 в 10:29
В Бурятии супруги получили сильные ожоги на пожаре
18.03.2026 в 10:21
В Бурятии состоялась стратегическая сессия «Природа и общество»
18.03.2026 в 10:11
Житель Бурятии схлопотал уголовку за хранение огнестрела
18.03.2026 в 10:00
В Бурятии «потрясло» два района
18.03.2026 в 09:50
Легкоатлеты-ветераны из Бурятии завоевали россыпь наград на чемпионате России
18.03.2026 в 09:28
Ночной пожар в Бурятии унес жизнь мужчины
18.03.2026 в 09:17
Заставляют уволиться «по собственному желанию»
18.03.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
В Бурятии развернулась битва за кадры
В республике разрабатывают систему мотивации рабочих профессий
17.03.2026 в 16:27
Прошло рабочее заседание депутатов Горсовета Улан-Удэ
Обсуждались вопросы по наказам избирателей
17.03.2026 в 13:59
Администрацию главы Бурятии покинул старожил времен Наговицына
Станислав Тэлин благополучно отработал на высоком посту при двух руководителях региона
17.03.2026 в 09:18
«Новые люди» стали третьей по популярности партией в стране
16.03.2026 в 12:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru