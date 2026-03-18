Вадим Имидеев: «В работу мэрии Улан-Удэ интегрируется ИИ»





Ортофотоплан микрорайона Комушка, обработанный с помощью ИИ

Улан-Удэ остается в лидерах по доле частного сектора в стране. Как результат, в городе много вопросов по границам и использованию земельных участков. Для помощи горожанам в решении этих вопросов власти призвали искусственный интеллект. Как работает ИИ с землей и в каких еще направлениях планируется его применить, рассказал заместитель мэра, председатель комитета проектного управления и доходов администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.- В связи с глобальными экономическими событиями бюджетная ситуация сейчас непростая. Поэтому наша главная цель - максимально повысить эффективность городского бюджета. Для этого мы разрабатываем ряд направлений.Первое – это оптимизация. Транспорт, ЖКХ, социальная сфера и многое другое - на все это регулярно нужны деньги. И заявок всегда больше, чем денег.Второе направление – это дополнительные доходы. Это прежде всего работа с вышестоящими бюджетами. Благодаря командной работе главы Бурятии Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова привлекаются значительные средства на развитие города из федерального бюджета. Например, строительство социальной инфраструктуры в Улан-Удэ. Ввод детских садов и школ влечет за собой затраты на содержание. За прошлый, 2025 год такие расходы выросли на 881 млн рублей - внушительная цифра.Третье – это наша внутренняя организация работы, повышение эффективности процессов. Как правило, процессы, переводимые в «цифру», приносят в городскую казну больше бюджетных средств: по аренде земельных участков, продаже муниципального имущества, вовлечению в налогообложение. Наши «бумажные», затратные по времени и ресурсам действия меняются на цифровые, и это ускоряет процесс, делает более прозрачным результат.Цифровая трансформация помогает ускорить работу с должниками: программа автоматически анализирует и собирает данные, формирует обращения и направляет их. Если долги не оплачены после предупреждения, робот сформирует судебно-исковой модуль. При этом система работает не с отдельными случаями, а берет по 100 - 120 нарушений «пакетом».Сейчас уже практически 80% процесса претензионной и исковой работы происходит в «цифре» – это резко подняло эффективность. Количество направляемых материалов за прошлый год выросло вдвое. Как показывает практика, большинство должников предпочитает оплату в досудебном порядке, что также положительно сказывается на бюджете.- Наша проблема в том, что 70% застроенной территории города занято частными домами, в которых живут всего 30% жителей. А 30% занимают многоквартирные дома, в них живут 70% горожан. Диспропорция очевидная. В Улан-Удэ 78 тыс. земельных участков, из них около 50 тысяч занято частными домовладениями.Допустим, человек неправильно отмерил территорию под забор и «выехал» на землю соседа. Или бизнес, арендуя участок, работает в его границах, но за территорию выносит обслуживающие функции, используя муниципальную землю. В результате нарушаются права как частных лиц, так и муниципалитета. А еще возникают дополнительные риски - препятствие работе экстренных служб и ликвидации аварий.Проблема с самовольным использованием земли свойственна всем городам России, но в Улан-Удэ она стоит наиболее остро. Ясно, что обследовать такие объемы крайне трудозатратно. Нам не хватало единого цифрового решения для граждан и органов власти. Неожиданная подсказка появилась в ноябре 2024 года на дизайн-сессии по искусственному интеллекту, организованной правительством Бурятии и Сбером.Среди представленных кейсов наше внимание привлек опыт сопоставления кадастровой карты с рекламными данными системы 2GIS. Результат удивил: выявились субъекты, которые используют участки не по целевому назначению и нарушают земельное законодательство. Мы решили пойти дальше и сопоставлять кадастровую карту не с 2GIS, а с фактическим использованием.- Чтобы реализовать нашу идею, был необходим ортофотоплан - фотография земной поверхности, переложенная на плоскость. Спутник при съемке планеты под углом искажает картинку, поэтому для создания этого плана решили использовать беспилотники. Мы задаем дрону полетное задание по отбивке координат, а дрон их фиксирует сверху, зависая над узловыми точками. Получается «шахматная доска» без искажений, это и есть ортофотоплан. В свою очередь, искусственный интеллект выделяет самовольно занятые земельные участки и фиксирует все нарушения.По сути, создается целостный цифровой контур контроля: точный ортофотоплан рассматривает ИИ, обученный для детекции и сравнения. Он анализирует фактические границы заборов, построек и других объектов, сопоставляя их с официальными кадастровыми данными. А на цифровой карте подсвечиваются участки, вышедшие за свои законные пределы.- Да, за прошлый год мы получили колоссальный опыт и добились приемлемых результатов. Беспилотники отлично работают вкупе с искусственным интеллектом, который мы обучили выявлять границы и нарушения земельного законодательства. Пришли к выводу, что порядка 9% землевладельцев нуждаются в помощи по приведению своих участков в соответствие с кадастром. Горожанам и бизнесу надо будет привести свои дела с землей в порядок.Необходимо понимать, что искусственный интеллект сейчас в процессе обучения и пока выявляет не все нарушения. Но он постоянно совершенствуется, и сегодня мы дообучаем его уже вторым пакетом данных. Главное - есть обученная нейросетевая модель, в этом году мы завершим ее интеграцию с системой учета и начислений.- Цель - создание цифрового сервиса, где горожанин в режиме одного окна удаленно сможет урегулировать земельные вопросы. То есть искусственный интеллект выявляет нарушение, а сервис сообщает, что человек вольно или невольно допустил его. Дальше есть два варианта развития событий. Первый: если земля не востребована и у нас нет планов развития на нее - он может узаконить этот участок и платить за него земельный налог. И второй: узаконить землю невозможно, потому что участок должен быть свободным - постоянно оплачивать нарушение или, условно говоря, передвинуть забор.Взыскиваемые средства пойдут в местный бюджет, на благоустройство города. Освещение, ремонт дорог, тротуары – все это делается для горожан.Кроме этого, ИИ открывает большие возможности в аналитике больших объемов данных.Есть планы интегрировать искусственный интеллект в аналитику рисков неплатежей. ИИ будет отслеживать и сопоставлять такие параметры, как платежная история, данные сервисов государственных и муниципальных систем, открытых данных. Выявленный риск будет сигнализировать о динамике жизненной ситуации, подсказывать оператору порядок действий.- Мы тут идем впереди всей страны. Успех нашей работы признан на федеральном уровне: проект вошел в число лучших на престижном всероссийском конкурсе «Проектный Олимп 2025» в номинации, посвященной применению искусственного интеллекта.Подобные проекты в России уже тестировали, но наш уникален комплексностью и ориентированностью на замкнутый цикл муниципального управления - от обнаружения до интеграции данных в городские системы.