Политика и власть 19.03.2026 в 11:31

Вице-премьер правительства Забайкалья совершил смертельное ДТП

После уголовного преследования он был вынужден уйти в отставку
Текст: Иван Иванов
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров подал в отставку. Причиной стало ДТП, в которое чиновник попал прошлым летом и в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает «Коммерсант».

О своем решении господин Гончаров сообщил в Telegram-канале:

«К сожалению, погибшего в ДТП человека мне не вернуть. Принял решение об увольнении. Соответствующее заявление подписал губернатор. Не хотелось бы, чтобы негативный фон в связи с этим уголовным делом распространялся на правительство Забайкальского края и на губернатора», — написал он.

ДТП произошло вечером 21 июля 2025 года на трассе Иркутск – Чита. Алексей Гончаров на автомобиле Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Fielder. Пассажирка второй машины погибла. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Алексей Гончаров возглавлял региональный минстрой с мая 2019 по октябрь 2020 года, затем вернулся на эту должность в мае 2024 года. В мае 2025 года он покинул пост министра и перешел на работу в правительство края, где курировал сферу ЖКХ.

