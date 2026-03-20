Политика и власть 20.03.2026 в 14:41

Глава Бурятии обсудил с Виталием Мутко проблему со строительством ЖК «Мегаполис»

«Вопрос непростой», признал Алексей Цыденов
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
19 марта, во время рабочей поездки в Москву глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко. На встрече стороны обсудили ситуацию по строительству жилья в Улан Удэ, в том числе ЖК «Мегаполис» застройщика «Москомстрой».

«Вопрос непростой, поэтому детально разобрали все текущие сложности и необходимые решения. Договорились о проработке мер, которые позволят возобновить строительство. Работа по объекту продолжается. Задача — довести все проекты до результата и продолжить развитие микрорайона», - сообщил по итогам встречи Алексей Цыденов.

Глава республики отметил, что работа по обеспечению микрорайона необходимой инфраструктурой идет независимо от хода строительства жилого комплекса.

«Со стороны республики также предусмотрим дополнительную поддержку — планируем строительство дороги. Это повысит транспортную доступность и создаст более комфортные условия для жителей», - добавил Алексей Цыденов.
Все новости

В Забайкалье детям запретили продавать бензин
20.03.2026 в 15:10
Жительница Улан-Удэ наказала Авиазавод за вред здоровью
20.03.2026 в 15:02
Глава Бурятии обсудил с Виталием Мутко проблему со строительством ЖК «Мегаполис»
20.03.2026 в 14:41
Три боксера из Бурятии выступят на кубке России
20.03.2026 в 14:40
Руководитель Россельхознадзора рассказал о причинах жестких мер к скоту в Сибири
20.03.2026 в 14:33
Бурятии с 1 мая подорожают мороженое и сырки
20.03.2026 в 12:41
С фермы Бурятии загадочно исчезла тонна зерна и двое работников
20.03.2026 в 12:34
Верховный суд вынес приговор участникам ОПГ
20.03.2026 в 12:21
В Улан-Удэ «управляшка» лишилась двух домов
20.03.2026 в 11:41
В Улан-Удэ ищут подростков, ограбивших школьников
20.03.2026 в 11:27
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Вице-премьер правительства Забайкалья совершил смертельное ДТП
После уголовного преследования он был вынужден уйти в отставку
19.03.2026 в 11:31
В Бурятии обсудили будущее дорожно-транспортной отрасли
По итогам стратегической сессии «Дороги и транспорт» собрано около 30 предложений
18.03.2026 в 17:43
Вадим Имидеев: «В работу мэрии Улан-Удэ интегрируется ИИ»
Как администрация Улан-Удэ внедряет искусственный интеллект в земельный вопрос?
18.03.2026 в 14:05
В Бурятии состоялась стратегическая сессия «Природа и общество»
Ее итоги лягут в основу предложений для республиканского форума
18.03.2026 в 10:11
