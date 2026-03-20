Глава Бурятии обсудил с Виталием Мутко проблему со строительством ЖК «Мегаполис»

19 марта, во время рабочей поездки в Москву глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко. На встрече стороны обсудили ситуацию по строительству жилья в Улан Удэ, в том числе ЖК «Мегаполис» застройщика «Москомстрой».«Вопрос непростой, поэтому детально разобрали все текущие сложности и необходимые решения. Договорились о проработке мер, которые позволят возобновить строительство. Работа по объекту продолжается. Задача — довести все проекты до результата и продолжить развитие микрорайона», - сообщил по итогам встречи Алексей Цыденов.Глава республики отметил, что работа по обеспечению микрорайона необходимой инфраструктурой идет независимо от хода строительства жилого комплекса.«Со стороны республики также предусмотрим дополнительную поддержку — планируем строительство дороги. Это повысит транспортную доступность и создаст более комфортные условия для жителей», - добавил Алексей Цыденов.