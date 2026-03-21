Глава Бурятии встретился с федеральными чиновниками

Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Москву провел ряд встреч с руководителями федеральных министерств. С министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым он обсудил реализацию концессионных соглашений по строительству театра «Байкал» и Национального музея. С заместителем министра образования и науки России Айратом Гатиятовым глава республики проработал текущие вопросы по строительству межвузовского кампуса.С главой Минвостокразвития Алексей Цыденов детально рассмотрел вопросы, касающиеся финансового обеспечения строящихся объектов.- Обсудили реализацию концессионных соглашений по строительству театра «Байкал» и Национального музея. Рассмотрели вопросы, связанные с изменением процентных ставок по концессионным платежам вслед за ключевой ставкой Банка России, а также стоимость дизайн-проектов обоих объектов. С наступлением благоприятных температур работы на объектах перейдут в активную фазу, - сообщил глава республики.Отдельная встреча была посвящена ходу строительства межвузовского кампуса в столице Бурятии.- В рамках рабочей встречи у заместителя министра образования и науки России Айрата Гатиятова обсудили реализацию проекта строительства нашего межвузовского кампуса. Напомню, проектирование мы закончили. Положительное заключение Главгосэкспертизы получили. В планах провести конкурсные процедуры по отбору подрядчика по строительству, - рассказал Алексей Цыденов.Напомним, все три масштабных проекта реализуется согласно мастер-плану развития Улан-Удэ и получили одобрение президента России в ходе его рабочей поездки в Бурятию в марте 2023 года.