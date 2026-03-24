Политика и власть 24.03.2026 в 10:15

В Совете Федерации отметили опыт Бурятии по укреплению отношений с Монголией

Баир Жамсуев назвал республику «эталоном приграничного сотрудничества»
Текст: Андрей Константинов
Роль парламентариев и регионов в укреплении политического, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия с Монголией обсудили сенаторы и эксперты в Совете Федерации. В ходе совещания Бурятия презентовала опыт по взаимодействию с Монголией в сфере экономики, образования, культуры и СМИ. Презентацию представила заместитель руководителя Администрации главы и правительства РБ Ирина Доржиева.

В мероприятии, которое провел первый зампред комитета Совета Федерации Андрей Денисов, приняли участие сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого Государственного Хурала Монголии Константин Косачев, сенаторы, в том числе представляющие приграничные субъекты, депутаты Госдумы, представители МИДа, Минэкономразвития, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, представители научно-экспертного сообщества. 


Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, участники совещания рассмотрели широкий спектр вопросов политического и экономического взаимодействия двух стран. 

«Россия воспринимает Монголию как близкого друга, надежного стратегического партнера и намерена развивать совместные проекты в ключевых сферах. Для этого проводится комплексная работа по формированию благоприятных условий для продвижения долгосрочных проектов в энергетике, промышленности, транспортной сфере», - отметил Константин Косачев.

С основным докладом выступил заместитель Министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он дал оценку современному состоянию российско-монгольских отношений.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. 70 субъектов России в различной степени поддерживают отношения с аймаками Монголии.

 

Представляя опыт Бурятии в развитии взаимодействия с Монголией, Ирина Доржиева отметила родство культур как основу для наращивания стратегического партнерства. 

«Монголия и Бурятия связаны многовековой историей, что служит фундаментом для тесного сотрудничества. Глава Бурятии Алексей Цыденов придает большое значение развитию дружественных связей и расширению сотрудничества с Монголией. Работа ведется на системной основе и охватывает все сферы: образование, наука, культура, медиа, экономика», - сообщила Ирина Доржиева. 


«Считаю, что сегодня это эталон приграничного сотрудничества и взаимодействия с аймаками Монголии... Итоговая позиция участников была единодушной: несмотря на некоторые трудности и вопросы, Монголия остается нашим близким другом и соседом. Мы намерены укреплять взаимовыгодное сотрудничество и развивать добрососедские отношения», - отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Все новости

Росгвардейцы Бурятии выявили нарушения в котельной Заиграево
24.03.2026 в 11:08
Дуров придумал, как замедлить трафик блокировщиков Telegram
24.03.2026 в 10:43
В Бурятии пятеро подростков на машине слетели в кювет
24.03.2026 в 10:34
В Совете Федерации отметили опыт Бурятии по укреплению отношений с Монголией
24.03.2026 в 10:15
ВЦИОМ зарегистрировал страхи молодежи из-за блокировок Telegram
24.03.2026 в 10:12
Две улан-удэнки едва не лишись 800 тысяч рублей из-за «домофона и счетчика»
24.03.2026 в 10:08
Верховный суд Бурятии переезжает в новое здание
24.03.2026 в 09:29
В Бурятии вручили жилищные сертификаты 21 молодой семье
24.03.2026 в 09:14
Оформление ДТП по европротоколу через «Госуслуги Авто»
24.03.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 24 марта 2026 года
24.03.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Губернатор Иркутской области потерял 100 тысяч подписчиков
Средства и время, вложенные в его Telegram-канал, были обнулены
23.03.2026 в 15:09
Глава Бурятии встретился с федеральными чиновниками
Стороны обсудили строительство крупных объектов в Улан-Удэ
21.03.2026 в 11:39
Глава Бурятии обсудил с Виталием Мутко проблему со строительством ЖК «Мегаполис»
«Вопрос непростой», признал Алексей Цыденов
20.03.2026 в 14:41
Вице-премьер правительства Забайкалья совершил смертельное ДТП
После уголовного преследования он был вынужден уйти в отставку
19.03.2026 в 11:31
