В Совете Федерации отметили опыт Бурятии по укреплению отношений с Монголией

В мероприятии, которое провел первый зампред комитета Совета Федерации Андрей Денисов, приняли участие сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого Государственного Хурала Монголии Константин Косачев, сенаторы, в том числе представляющие приграничные субъекты, депутаты Госдумы, представители МИДа, Минэкономразвития, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, представители научно-экспертного сообщества.





Особое внимание на совещании было уделено вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. 70 субъектов России в различной степени поддерживают отношения с аймаками Монголии.





«Монголия и Бурятия связаны многовековой историей, что служит фундаментом для тесного сотрудничества. Глава Бурятии Алексей Цыденов придает большое значение развитию дружественных связей и расширению сотрудничества с Монголией. Работа ведется на системной основе и охватывает все сферы: образование, наука, культура, медиа, экономика», - сообщила Ирина Доржиева.





«Считаю, что сегодня это эталон приграничного сотрудничества и взаимодействия с аймаками Монголии... Итоговая позиция участников была единодушной: несмотря на некоторые трудности и вопросы, Монголия остается нашим близким другом и соседом. Мы намерены укреплять взаимовыгодное сотрудничество и развивать добрососедские отношения», - отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев.





Роль парламентариев и регионов в укреплении политического, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия с Монголией обсудили сенаторы и эксперты в Совете Федерации. В ходе совещания Бурятия презентовала опыт по взаимодействию с Монголией в сфере экономики, образования, культуры и СМИ. Презентацию представила заместитель руководителя Администрации главы и правительства РБ Ирина Доржиева.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, участники совещания рассмотрели широкий спектр вопросов политического и экономического взаимодействия двух стран.«Россия воспринимает Монголию как близкого друга, надежного стратегического партнера и намерена развивать совместные проекты в ключевых сферах. Для этого проводится комплексная работа по формированию благоприятных условий для продвижения долгосрочных проектов в энергетике, промышленности, транспортной сфере», - отметил Константин Косачев.С основным докладом выступил заместитель Министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он дал оценку современному состоянию российско-монгольских отношений.Представляя опыт Бурятии в развитии взаимодействия с Монголией, Ирина Доржиева отметила родство культур как основу для наращивания стратегического партнерства.