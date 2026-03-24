Политика и власть 24.03.2026 в 11:30

В Бурятии Герой России подал документы для предварительного голосования «Единой России»

Дашибал Мункожаргалов: «Это огромная ответственность, но я не боюсь сложных задач»
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии Герой России подал документы для предварительного голосования «Единой России»
Фото: Номер один

В Бурятии проходит прием заявок от претендентов на предварительное голосование партии «Единая Россия», по итогам которого будут названы кандидаты для участия в выборах в Государственную Думу нового созыва. Среди уже подавших документы – участник СВО, Герой России, победитель президентской программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов.

– Для себя я принял очень важное решение. Это огромная ответственность, но я не боюсь сложных задач. Это новый вызов, и я приложу все усилия для решения тех задач, которые поставлены. Объединившись, мы сможем многое. Сила Бурятии в единстве, - пояснил свое решение Дашибал Мункожаргалов.

За плечами Дашибала три с половиной года сражений в зоне СВО и десятки сложнейших боевых операций. Командир гвардейского разведывательного батальона защищал интересы Родины на Луганском, Херсонском, Запорожском направлениях, на Донбассе и Курской области. За время службы был удостоен трех орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени. В 2023 году «Золотую Звезду» Героя России ему вручил президент России Владимир Путин.

Дашибал Мункожаргалов в 2012 году окончил новосибирский филиал Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» по специальности «инженер многоцелевых гусеничных и колесных машин». Службу начинал командиром разведывательного взвода. С 2017 по 2021 год участвовал в контртеррористических операциях в Чечне и Ингушетии. С 24 февраля 2022 года — в специальной военной операции. Навыки, полученные в армии, и управленческие компетенции позволили Мункожаргалову стать победителем президентской программы «Время героев». Теперь он продолжает служить стране в новом качестве.

Напомним, ранее на заседании БРО «Единой России» секретарь отделения партии, глава республики Алексей Цыденов поручил обеспечить участникам СВО полноценное включение в предвыборную кампанию и помочь им с прохождением отборочных процедур.

- Безусловно, сегодня у нас особое внимание к нашим героям — участникам СВО и участникам программы «Время героев», которая работает под эгидой президента России, — отметил Алексей Цыденов.

Прием заявок на предварительное голосование продлится до 30 апреля. Те, кто наберет большинство голосов, примут участие в выборах в Госдуму, запланированных на сентябрь. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.

Теги
выборы госдума единая Россия

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru