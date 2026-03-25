Глава Бурятии встретился с джидинцами

В частности, жительница села Петропавловка рассказала о проблеме единственного в районе скотомогильника, который расположен на территории сельского поселения. Объект находится на склоне горы, в связи с этим подъезд к нему затруднен. Из-за этого павших животных выгружают за пределами отведенной территории. На обустройство скотомогильника нужны деньги.





Глава Бурятии добавил, что по республике в 2026 году капитальным ремонтом охватят 38 школ и детских садов. Дополнительно в июле планируется подготовка заявок в Минпросвещение РФ на 2027 год, в их число в том числе войдут детский сад №5 «Теремок» села Петропавловка и Джидинский детский сад «Солнышко».





Вчера глава Бурятии завиршил рабочую поездку в Джидинский район встречей с его жителями. Они задавали актуальные вопросы по строительству дорог, мостов, ремонту школ, детских садов, объектов здравоохранения, ЖКХ и т.д. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, по некоторым вопросам решения были приняты на месте.Глава Бурятии дал поручение министерству финансов выделить необходимую сумму на расширение скотомогильника, строительство ограждения и обустройства подъезда.- Прозвучали вопросы по ремонту домов культуры, детских садов, школ. Есть решение президента, есть поручение президента о том, что до 2030 года капремонт должен быть проведён во всех школах. Также вопрос по строительству дорог. Хотел бы отметить, что здесь мы уже законтрактовали участок дороги Гусинозерск – Петропавловка - Закаменск. Участок от 30 до 60 километров, 30 км уже под контрактом в этом году начинается укладка асфальта. При этом у нас уже готова проектная документация дальше на участок 60 - 80. Мы в этом году закончим Нюгуйский мост через реку Джида. В следующем году в планах закончить Зарубинский мост. Он большой, сложный, но там были проблемы с подрядчиком, - рассказал Алексей Цыденов.Также в этом году Джидинскому району выделят 6 млн рублей на ремонт участка теплосетей и обновление оборудования котельной в селе Петропавловка.- То, что люди предлагают, это в том числе и основа для дальнейших программных документов. Будем работать, как всегда. Будем приезжать, отчитываться перед людьми, что сделали, что не сделали и почему. В любом случае держать ответ за все свои действия, - заключил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии