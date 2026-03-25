Политика и власть 25.03.2026 в 12:14

Глава Бурятии встретился с джидинцами

Алексей Цыденов ответил на волнующие жителей вопросы
Текст: Андрей Константинов
Вчера глава Бурятии завиршил рабочую поездку в Джидинский район встречей с его жителями. Они задавали актуальные вопросы по строительству дорог, мостов, ремонту школ, детских садов, объектов здравоохранения, ЖКХ и т.д. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, по некоторым вопросам решения были приняты на месте.

В частности, жительница села Петропавловка рассказала о проблеме единственного в районе скотомогильника, который расположен на территории сельского поселения. Объект находится на склоне горы, в связи с этим подъезд к нему затруднен. Из-за этого павших животных выгружают за пределами отведенной территории. На обустройство скотомогильника нужны деньги.


Глава Бурятии дал поручение министерству финансов выделить необходимую сумму на расширение скотомогильника, строительство ограждения и обустройства подъезда.
 
- Прозвучали вопросы по ремонту домов культуры, детских садов, школ. Есть решение президента, есть поручение президента о том, что до 2030 года капремонт должен быть проведён во всех школах. Также вопрос по строительству дорог. Хотел бы отметить, что здесь мы уже законтрактовали участок дороги Гусинозерск – Петропавловка - Закаменск. Участок от 30 до 60 километров, 30 км уже под контрактом в этом году начинается укладка асфальта. При этом у нас уже готова проектная документация дальше на участок 60 - 80. Мы в этом году закончим Нюгуйский мост через реку Джида. В следующем году в планах закончить Зарубинский мост. Он большой, сложный, но там были проблемы с подрядчиком, - рассказал Алексей Цыденов.
 
Глава Бурятии добавил, что по республике в 2026 году капитальным ремонтом охватят 38 школ и детских садов. Дополнительно в июле планируется подготовка заявок в Минпросвещение РФ на 2027 год, в их число в том числе войдут детский сад №5 «Теремок» села Петропавловка и Джидинский детский сад «Солнышко».


Также в этом году Джидинскому району выделят 6 млн рублей на ремонт участка теплосетей и обновление оборудования котельной в селе Петропавловка.
 
- То, что люди предлагают, это в том числе и основа для дальнейших программных документов. Будем работать, как всегда. Будем приезжать, отчитываться перед людьми, что сделали, что не сделали и почему. В любом случае держать ответ за все свои действия, - заключил Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Все новости

Ансамбль из Бурятии получил гран-при конкурса «Песни народов России»
25.03.2026 в 13:05
Носочный Робин Гуд
25.03.2026 в 13:00
В Бурятии иркутянка прикарманила в магазине телефон 10-летней девочки
25.03.2026 в 12:54
«Ростелеком» поддержал международный фестиваль «Алтан Мундарга»
25.03.2026 в 12:39
Мобильный интернет «забурлил» в Жемчуге с новой скоростью
25.03.2026 в 12:22
Глава Бурятии встретился с джидинцами
25.03.2026 в 12:14
В Улан-Удэ «откачали» Зеленхоз
25.03.2026 в 11:58
В Улан-Удэ обеспечат подъезд к школе № 48
25.03.2026 в 11:15
В Бурятии росгвардейцы вызволили из горящего дома двух жильцов
25.03.2026 в 11:01
В Этномузее в Улан-Удэ родился рыжий пони
25.03.2026 в 10:45
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Бурятии Герой России подал документы для предварительного голосования «Единой России»
Дашибал Мункожаргалов: «Это огромная ответственность, но я не боюсь сложных задач»
24.03.2026 в 11:30
В Совете Федерации отметили опыт Бурятии по укреплению отношений с Монголией
Баир Жамсуев назвал республику «эталоном приграничного сотрудничества»
24.03.2026 в 10:15
Губернатор Иркутской области потерял 100 тысяч подписчиков
Средства и время, вложенные в его Telegram-канал, были обнулены
23.03.2026 в 15:09
Глава Бурятии встретился с федеральными чиновниками
Стороны обсудили строительство крупных объектов в Улан-Удэ
21.03.2026 в 11:39
Следующая новость
