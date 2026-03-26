26.03.2026 в 17:16
Игорь Шутенков: «Бренд Улан-Удэ рождается в сердцах горожан»
Мэр подвел итоги и обозначил планы по развитию туризма
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что прошедший год дал новый стимул развитию туристической инфраструктуры города.
– В 2025 году был введён туристический налог. В бюджет поступило 15,7 миллиона рублей. Средства будут направлены на развитие туризма, в том числе на формирование уникального образа города, – заявил Игорь Шутенков.
Одним из крупнейших туристических объектов, реализованных в прошлом году, стало строительство «Тропы здоровья». Маршрут начинается в Этнографическом музее и заканчивается у лыжной базы «Снежинка». В прошлом году была проведена масштабная работа не только по обновлению действующей тропы, но и по постройке новых участков. Это позволило создать полноценные условия для активного отдыха горожан и развития внутреннего туризма. Посещаемость тропы выросла – в период с октября по декабрь тропу посетило более 40 тысяч человек.
В этом году важным шагом в повышении узнаваемости города станет создание его уникального образа – того, как Улан-Удэ видят и чувствуют его жители.
– Бренд – это не только логотип или эмблема, это прежде всего представление о городе, его образ. Он не рисуется в кабинете, а рождается в сердцах горожан, – подчеркнул мэр.
Сейчас идёт первый этап – сбор мнений и ассоциаций от жителей. Улан-удэнцы помогают создать максимально полный образ города, который откликнется у большинства и ляжет в основу его будущего восприятия. Наполнить бренд смыслами, которые действительно отражают идентичность города, может любой житель, пройдя короткий пятиминутный опрос по ссылке.
Годовой отчёт мэр города представлял на сессии горсовета. Он обратился к депутатам с призывом включиться в процесс: инициировать обсуждение концепции с жителями своих округов, собирать мнения, идеи и предложения. Чтобы бренд был не только по-настоящему народным, но и стал основой для продвижения города и развития туризма.
