Политика и власть 26.03.2026 в 17:16

Игорь Шутенков: «Бренд Улан-Удэ рождается в сердцах горожан»

Мэр подвел итоги и обозначил планы по развитию туризма
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Игорь Шутенков: «Бренд Улан-Удэ рождается в сердцах горожан»
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что прошедший год дал новый стимул развитию туристической инфраструктуры города.

– В 2025 году был введён туристический налог. В бюджет поступило 15,7 миллиона рублей. Средства будут направлены на развитие туризма, в том числе на формирование уникального образа города, – заявил Игорь Шутенков. 

Одним из крупнейших туристических объектов, реализованных в прошлом году, стало строительство «Тропы здоровья». Маршрут начинается в Этнографическом музее и заканчивается у лыжной базы «Снежинка». В прошлом году была проведена масштабная работа не только по обновлению действующей тропы, но и по постройке новых участков. Это позволило создать полноценные условия для активного отдыха горожан и развития внутреннего туризма. Посещаемость тропы выросла – в период с октября по декабрь тропу посетило более 40 тысяч человек. 

В этом году важным шагом в повышении узнаваемости города станет создание его уникального образа – того, как Улан-Удэ видят и чувствуют его жители.

– Бренд – это не только логотип или эмблема, это прежде всего представление о городе, его образ. Он не рисуется в кабинете, а рождается в сердцах горожан, – подчеркнул мэр.

Сейчас идёт первый этап – сбор мнений и ассоциаций от жителей. Улан-удэнцы помогают создать максимально полный образ города, который откликнется у большинства и ляжет в основу его будущего восприятия. Наполнить бренд смыслами, которые действительно отражают идентичность города, может любой житель, пройдя короткий пятиминутный опрос по ссылке.

Годовой отчёт мэр города представлял на сессии горсовета. Он обратился к депутатам с призывом включиться в процесс: инициировать обсуждение концепции с жителями своих округов, собирать мнения, идеи и предложения. Чтобы бренд был не только по-настоящему народным, но и стал основой для продвижения города и развития туризма.
Теги
мэрия

Все новости

Боец «Мичурин» из Бурятии спасает людей и котов
28.03.2026 в 14:00
В Монголии экспорт кашемира вырос за год почти в пять раз
28.03.2026 в 13:48
В Улан-Удэ утвердили план работ на 2026 год по ликвидации фенольного отстойника
28.03.2026 в 13:33
Жительница Бурятии спустя 8 лет восстановила родительские права на сына
28.03.2026 в 11:59
В Бурятии возле Комы случилось массовое ДТП
28.03.2026 в 11:36
Участницы из Бурятии блеснули на всероссийской олимпиаде по китайскому языку
28.03.2026 в 11:21
В Бурятии прошла встреча с предпринимателями сгоревшего ТЦ «Вист»
28.03.2026 в 10:43
Премьер-министр Монголии уходит в отставку
28.03.2026 в 10:19
В пригороде Улан-Удэ сбили 8-летнюю девочку
28.03.2026 в 10:12
Байкал на замок
28.03.2026 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 марта

Читайте также
Премьер-министр Монголии уходит в отставку
Решение принято под давлением политических партий страны
28.03.2026 в 10:19
Улан-Удэ и Брянск договорились о сотрудничестве
Города будут взаимодействовать в самых разных сферах
27.03.2026 в 17:01
В Бурятии разрабатывают новые подходы к развитию туротрасли
Стратегическая сессия по вопросам развития турбизнеса прошла в Улан-Удэ
27.03.2026 в 11:07
В Улан-Удэ увеличено финансирование на исполнение наказов горожан
Благоустройство города будет продолжаться
27.03.2026 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru