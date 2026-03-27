В Улан-Удэ увеличено финансирование на исполнение наказов горожан

Одним из главных приоритетов развития города является благоустройство территорий, заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем отчете на сессии горсовета.– Уважаемые депутаты! Наша совместная работа по исполнению наказов жителей, контроль с вашей стороны над ходом их реализации доказывают свою эффективность. В прошлом году при рассмотрении бюджета мы с вами приняли решение об увеличении финансирования на исполнение наказов жителей, – рассказал он.В 2025 году по федеральному проекту были благоустроены две общественные территории. Завершено благоустройство территории, прилегающей к Гостиным рядам. Ранее были отремонтированы площадь Революции и Шахматный сквер, сейчас полностью преобразился «Александровский сад». Теперь это одно из самых посещаемых мест в городе.В этом году начнутся ремонт здания Гостиных рядов, благоустройство территории Арбата, реконструкция левой стороны парка «Мемориал Победы».- По просьбам жителей на улице Фрунзе построили новый сквер. Создана широкая пешеходная зона, установлены информационные стелы с возможностью смены их наполнения. В микрорайоне Звездный построена многофункциональная детская игровая площадка, которая включает в себя 8 тематических зон для разных возрастных групп, - рассказал мэр.По словам градоначальника, по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтированы 37 дворовых территорий. Еще 28 объектов обновлено по муниципальному проекту «Народный бюджет»: от городских скверов и пришкольных территорий до тротуаров и проездов.Особое внимание в отчете мэр уделил вопросам экологии. Все проекты благоустройства включают в себя озеленение. Вместо аварийных тополей на улице Ленина высажены рябины, на улице Путейская на месте несанкционированной парковки появились сосны, а на улице Пушкина после ремонта дороги началось обустройство аллеи.— Мы стараемся не просто высаживать растения, а создавать полноценные зеленые зоны для комфорта горожан. Уделяем внимание содержанию насаждений, проводим уходовые и восстановительные работы, расширяем автоматическую систему полива и продолжаем развивать городской питомник, — отметил Игорь Шутенков.