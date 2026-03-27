В Бурятии разрабатывают новые подходы к развитию туротрасли

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, предприниматели и руководители направлений министерства туризма работали в четырех группах. Они разрабатывали идеи по темам: «Событийный календарь», «Маркетинг и продвижение в туризме», «Кадры для отрасли туризма» и «Подходы государственной поддержки в отрасли туризма».





Работа стратегической сессии началась с подписания соглашения между Баргузинским и Курумканским районами о создании единого проектного офиса по развитию туристической деятельности. Он будет координировать совместные проекты, анализировать рынок, привлекать финансирование, продвигать туристические продукты, взаимодействовать с органами власти и бизнесом, а также обеспечивать методическую поддержку и контроль исполнения решений.





«Я, как туроператор, который ведет непосредственно работу с туристами, с жителями, вижу и понимаю проблемы на местах. И для меня важно, что мы находим проблемы, их пути решения, сообща. И особенно когда нас правительство слышит, соответственно, мы можем консолидировано с другими ведомствами решать эти проблемы, - отметила Ольга Степанюк, участница стратегической сессии.





Напомним, в Бурятии с 16 марта по 10 апреля проходит серия стратегических сессий по 17 направлениям экономики республики. В них принимают участие представители власти, общества и бизнеса. Итоги стратсессий будут подведены на большом форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Его участники 17 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ определят приоритеты дальнейшего развития республики.





В рамках подготовки к форуму «Бурятия сегодня, Бурятия завтра» 26 марта в Улан-Удэ прошла стратегическая сессия по вопросам развития турбизнеса «Как заработать в туризме». Одним из первых практических итогов стало подписание соглашения между Баргузинским и Курумканским районами о создании единого проектного офиса по развитию туристической деятельности.«Мы сегодня объединяем итоги предыдущих четырёх стратсессий, которые проводили по территориальному принципу. Конечно, цель - получить обратную связь от жителей нашей республики: выявить проблемы, которые сегодня становятся барьерами и препятствиями для развития туризма на территориях, зафиксировать эти проблемы и в дальнейшем взять их в работу. Вообще, туризм - это очень открытая сфера. Люди выражают своё мнение открыто, и здесь очень легко в этом плане работать», - отметил министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.Создание проектного офиса - важный шаг для системного развития туризма в регионе. Он позволит объединить усилия муниципалитетов, бизнеса и власти для повышения привлекательности Бурятии как туристического направления.«В первую очередь мы видим потенциал наших районов в развитии турбизнеса – у нас много горячих источников, природных красот. Это соглашение, главным образом, даёт развитие нашей Баргузинской долине. Баргузинская долина - это два района: Баргузинский и Курумканский. Мы понимаем, что поток туристов будет расти, так как в особой экономической зоне строятся новые гостиницы, и растет событийный туризм. Поэтому есть необходимость уже сейчас систематизировать наши подходы в развитии этой отрасли», - рассказал глава Баргузинского района Амгалан Данзанов.«Наша основная цель, с которой мы все здесь собрались, - это озвучить то, что нас волнует, как сделать нашу республику более красивой, привлекательной, чтоб она была привлекательна не только для внутренних и внешних туристов, но самое главное для нас - тех, кто живёт здесь, и для наших детей, для которых мы её хотим оставить красивой», - поделилась Наталья Шемякина, представитель Байкальского регионального центра делового сопровождения, туристско-информационного центра "Моё Прибайкалье" села Гремячинск.Фото: пресс-служба правительства Бурятии