Улан-Удэ и Брянск договорились о сотрудничестве

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель горсовета Брянска Марина Дбар подписали соглашение о сотрудничестве между городами.– Будем работать с вами по самым разным направлениям. Это и образование, экономика, торговля. Будем обмениваться опытом в сфере ЖКХ, градостроительства, молодёжной, семейной политики. Одной из основных задач станет содействие в расширении деловых контактов между предпринимателями наших городов. Совместно с вами разработаем и реализуем программы для развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Я уверен, что подписанное соглашение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между городами. А наши встречи станут регулярными, – сказал Игорь Шутенков.Марина Дбар рассказала о Брянске – городе боевой и партизанской славы, о его развитии, о крупных производствах и достопримечательностях. Таких, как завод по производству хрусталя, яблоневых садах, производстве рапса и других.– Где мы можем помочь друг другу, либо обменяться опытом? Это, конечно же, культура – в Улан-Удэ много театров, у вас прекрасная, замечательно развитая культура. Дети могут приезжать в пионерские лагеря. Спорт у нас: и футбол, и волейбол, и хоккей развит, и фигурное катание, различные другие виды спорта. У нас строятся дворцы и сооружения, где все виды развиваются. Это же, конечно же, туризм, потому что Брянский край только начинает развивать туризм, а вы уже заметно продвинулись в этом, мы у вас поучимся. А вы приедете к нам и посмотрите, чем мы можем вас удивить, – сказала она.