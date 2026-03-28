Премьер-министр Монголии уходит в отставку

Глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар подал заявление об отставке. Решение было озвучено на закрытом заседании правящей Монгольской Народной Партии (МНП), сообщил её генеральный секретарь Янгуугийн Содбаатар. Об этом пишет портал «Монголия.Сейчас».

Отставка премьер-министра связана с затянувшимся политическим кризисом, развитию которого способствовал бойкот парламентских заседаний со стороны главной оппозиционной силы — Демократической Партии (ДП). Оппозиционеры, возглавляемые Ням-Осорын Учралом, отказались участвовать в работе Великого государственного хурала с 19 марта. Основная причина бойкота — несогласие с тем, что лидер правящей партии Учрал одновременно занимает пост спикера парламента. Оппозиция настаивает, что эти должности должны быть разделены, и за спикера должна быть избрана фигура из их ряда, тогда как пост премьер-министра занимает лидер правящей партии.

На заседании совет МНП обсуждал не только внутриполитические разногласия, но и сложную социально-экономическую ситуацию в стране, которая усугубилась глобальными экономическими и внешнеполитическими факторами. В связи с этими вызовами и возникшими проблемами с функционированием парламента Занданшатар принял решение сложить свои полномочия.

«Совет нашей партии принял заявление об увольнении Гомбожавын Занданшатара с поста премьер-министра. Фракция МНП проведёт дальнейшее обсуждение этого вопроса в соответствии с законодательством. Решение будет представлено на рассмотрение парламентских комитетов и затем вынесено на пленарное заседание», — сообщил Янгуугийн Содбаатар.

Гомбожавын Занданшатар, занявший пост 34-го премьер-министра Монголии 13 июня 2025 года, имеет образование финансиста-экономиста, полученное в Иркутске. Его профессиональный путь включает работу в банковской сфере и долгий опыт в политике. Впервые он был избран в парламент в 2004 году, а с 2009 по 2012 годы занимал должность министра иностранных дел. С 2020 по 2024 годы он возглавлял Великий государственный хурал. Несмотря на поддержку МНП на парламентских выборах 2024 года, он проиграл в своем избирательном округе и затем возглавил администрацию президента.