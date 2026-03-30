В минсельхозе Бурятии назначили нового первого замминистра

В минсельхозпроде Бурятии произошли кадровые изменения. На должность первого заместителя министра – председателя комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции назначили Дамдина Намсараева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 2023 года чиновник работал замруководителя администрации Джидинского района по экономическому развитию и агропромышленному комплексу. Подчеркивается, что за период его работы посевные площади в районе увеличили в 2 раза. Также установлено рекордное число грантополучателей, инициированы крупные инвестиционные проекты, организован этно-фестиваль «Боргойская баранина».

С 2010 года работал консультантом отделов пищевой и перерабатывающей промышленности, экономики. С 2013 года занимал должность начальника отдела инвестиций, развития агропродовольственного рынка и внешних связей минсельхоза Бурятии.

Дамдин Батожаргалович родился в селе Цаган-Оль Могойтуйского района Читинской области. Его профессиональный опыт в агропромышленном комплексе составляет более 17 лет. Окончил ВСГТУ по специальности «Менеджмент», БГСХА – «Зоотехния».

Трудовую деятельность начал в пекарне «Верхнеудинскъ хлеб» пекарем, водителем – экспедитором, завпроизводством, параллельно преподавал. С 1999 года по 2006 год работал на разных должностях в холдинговой компании в Москве.

С 2006 по 2008 годы был заместителем генерального директора аудиторской компании «Мир» (Улан-Удэ). В 2008 году занимал руководящую должность в министерстве имущественных и земельных отношений Бурятии.