«Сила Бурятии в единстве»: В Октябрьском районе построено беспрецедентное количество соцобъектов

– Поверьте, ребятам на передовой, находящимся в тяжелейших условиях, жизненно важно понимать одну простую вещь: дома все хорошо. Им важно знать, что их семьи под надежной защитой, что город не замер в ожидании, а живет, строится, ремонтируется и уверенно идет вперед. Крепкий, развивающийся тыл дает нам силы идти в бой. И этот крепкий тыл создаете именно вы своим ежедневным трудом! – сказал Герой России.





– В Октябрьском районе за последние годы появилось несколько крупных спортивных объектов. Некоторые из них уникальны как для Улан-Удэ, так и для Бурятии и Дальнего Востока. Среди них – региональный центр единоборств «Патриот», центр волейбола «Эйс» и центр по стрельбе из лука. Все условия для воспитания чемпионов у нас есть, главное – прививать тягу к спорту и здоровому образу жизни, – сказал заместитель секретаря Улан-Удэнского местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов.





Десятки километров отремонтированных и новых тепловых, электрических, водопроводных сетей, системы водоотведения, ликвидация аварийного жилья, современная жилищная застройка, комплексное развития территорий и многое другое делается для счастливой и удобной жизни всех поколений жителей Улан-Удэ.





Фото: мэрия Улан-Удэ

Итоги развития Октябрьского района за последние пять лет благодаря Народной программе партии «Единая Россия» представили общественникам, членам партии, депутатам Народного Хурала и Горсовета на форуме «Сила Бурятии в единстве. Есть результат» в Городском дворце детского и юношеского творчества.Одновременно и развитие социальной, коммунальной инфраструктуры, и поддержка СВО стали сегодня главными направлениями работы партии. Их важность отметил Герой России, победитель всероссийского отбора президентской программы «Время Героев», подполковник и кавалер трех орденов Мужества Дашибал Мункожаргалов.Пять лет назад был сформирован план реальных дел, который родился из предложений жителей Бурятии, в том числе Улан-Удэ, – Народная программа партии «Единая Россия». Она стала ответом на запросы горожан и доказала свою эффективность, отметил руководитель Октябрьского района Андрей Муравьев.– За последние 5 лет в Октябрьском районе построено беспрецедентное количество объектов социальной сферы благодаря личному участию главы республики Бурятии, секретаря Бурятского отделения партии «Единая Россия» Алексея Самбуевича Цыденова. Благодаря этим преобразованиям решаются одни из главных задач: повышение демографии, поддержка родительства, помощь в воспитании и образовании детей и, в конечном итоге – благополучие наших семей, – заявил он.Шесть новых школ и один пристрой на 2,2 тыс. мест ликвидировали третью смену. Еще пять общеобразовательных учреждений капитально отремонтированы. Построено 5 детских садов – в результате в районе нет очередей, есть свободные места.Открыты Центр ядерной медицины, новый корпус онкодиспансера. А также два филиала поликлиники №2 в 115 и 103 микрорайонах, чтобы жители могли получать медпомощь недалеко от дома. Благоустроено три сквера и около 90 дворов.