Политика и власть 07.04.2026 в 09:44

«Новые люди» стали самой популярной оппозиционной партией страны и объявили набор кандидатов от народа

Партия принимает заявки от жителей Бурятии, которые хотят изменить свой регион и всю страну
Текст: Иван Иванов
Фото: предоставлено партией "Новые люди"
«Новые люди» стали самой популярной оппозиционной партией страны. Об этом говорит последний опрос ВЦИОМ от 29 марта, где «Новые люди» с рейтингом 10,8% обгоняют КПРФ, и ЛДПР. По мнению экспертов, это закономерный итог работы партии, которая единственная из всех открыто объясняет чиновникам, что про их работу действительно думает большинство людей в стране.

Так, лидер партии Алексей Нечаев на встрече с Михаилом Мишустиным прямо предложил объявить 2026-й годом без запретов, потому что бесконечные ограничения вгоняют страну в депрессию. Вице-спикер Владислав Даванков начал открытую борьбу с Минцифры. Он считает, что блокировки интернета и борьба с VPN явно вредят миллионам людей.   

При этом в партии считают, что самый эффективный способ остановить политику запретов — выборы в Госдуму. Чиновники изменят политику, только если большинство россиян отдадут голоса за оппозиционные партии. 

Поэтому «Новые люди» объявили открытый набор кандидатов — любой житель Бурятии может оставить заявку на сайте newpeople.ru. 

Политический опыт — не самое важное. Главное — профессионализм. По мнению Алексея Нечаева, сейчас стране в первую очередь нужны люди, которые реально разбираются в ЖКХ, экономике, благоустройстве и предпринимательстве. А отсутствие ярких ораторов и популистов страна переживёт. 

После подачи заявки участников ждёт отбор, обучение и реальный шанс оказаться среди кандидатов в Госдуму.  

Принципа открытого набора кандидатов партия придерживается на всех выборах. В прошлом году «Новые люди» выдвинули на выборах всех уровней более 250 кандидатов, подавших заявку через сайт. Из них 57 победили на городских и муниципальных выборах. В партии считают этот подход самым эффективным: человек, который живёт в своём городе и знает его проблемы изнутри, работает совсем иначе, чем тот, кто узнаёт о них из отчётов, сидя в Москве.
