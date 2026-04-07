07.04.2026 в 10:31
Скорая помощь в Улан-Удэ не доехала до больного
Машина столкнулась с иномаркой
Текст: Елена Кокорина
Машина скорой помощи сегодня утром попала в ДТП, которое произошло в районе сотых кварталов в Улан-Удэ, на ул. Забайкальская. Момент аварии опубликовали в Комитете по транспорту.
Благодаря дорожным камерам видно, что черная иномарка, проезжая сквозь два ряда машин, поворачивает на свою полосу, по которой с мигалками мчит скорая, пытаясь миновать пробку. В этот момент и происходит столкновение. Информации о пострадавших пока нет.
Фото: Номер один
