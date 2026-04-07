Политика и власть 07.04.2026 в 10:31

Скорая помощь в Улан-Удэ не доехала до больного

Машина столкнулась с иномаркой
Текст: Елена Кокорина
Скорая помощь в Улан-Удэ не доехала до больного

Машина скорой помощи сегодня утром попала в ДТП, которое произошло в районе сотых кварталов в Улан-Удэ, на ул. Забайкальская. Момент аварии опубликовали в Комитете по транспорту.

Благодаря дорожным камерам видно, что черная иномарка, проезжая сквозь два ряда машин, поворачивает на свою полосу, по которой с мигалками мчит скорая, пытаясь миновать пробку. В этот момент и происходит столкновение. Информации о пострадавших пока нет.

Фото: Номер один

ДТП

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
