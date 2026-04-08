Политика и власть 08.04.2026 в 09:55
Эксперты подготовили более пятисот предложений на стратегический форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра»
В обсуждении будущего республики приняли участие около 1800 человек
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выходит на финальный этап серия стратегических сессий, ставшая ключевым этапом подготовки к Стратегическому форуму «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!», который состоится 17 апреля 2026 года.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, на сегодня в регионе уже проведено 16 из 17 стратегических сессий. Заключительная сессия по направлению «Роль НКО в единстве народов» состоится 10 апреля в рамках Гражданского форума.
Обсуждения стратегических сессий проходили по приоритетным направлениям, включая образование и кадровую политику, поддержку участников специальной военной операции, транспорт и дороги, ЖКХ и комфортную среду, цифровизацию, бизнес и предпринимательство, туризм, сельское хозяйство, креативные индустрии, культуру, здравоохранение, спорт и молодежь, демографию, развитие ТОСов и НКО.
В стратегических сессиях приняли участие от 60 до 120 человек на каждой площадке. Например, в обсуждении стратегической сессии «Молодёжь. Вызовы 2030» участвовало около 90 человек, а в сессии «Как заработать в туризме» — порядка 120 участников.
«Всего в обсуждениях приняли участие около 1800 человек, было собрано более 500 инициатив. Важно, что предложения носят прикладной характер и направлены на решение конкретных задач — от поддержки участников спец операции до развития цифровых сервисов, экономики и городской среды. Лучшие инициативы будут представлены на Стратегическом форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!», — отметила зампред правительства Бурятия Ирина Смоляк.
Работа проходила как в очном, так и в онлайн-формате. Модераторами выступили ведущие федеральные и региональные эксперты. Среди них — Вячеслав Правдзинский (мастерская государственного дизайна «Сенеж»), Денис Зацепин (ООО «ВК»), Дмитрий Лясковский (Байкальский банк ПАО Сбербанк).
На сегодняшний день уже собрано 513 инициатив и предложений, направленных на развитие Бурятии. Среди наиболее значимых из них:
- создание передвижного мобильного центра адаптации «Урагша. Путь к себе» для поддержки участников спец операции;
- запуск республиканского бота непрерывного образования «Платформа возможностей» для граждан от 25 до 60 лет;
- развитие цифровых сервисов на базе мессенджера MAX, включая навигатор для бизнеса и интерактивную карту культурных событий;
- проведение инвентаризации пустующих территорий с закреплением механизмов их использования в правилах благоустройства.
«Сегодня мы выходим на финишную прямую подготовки к форуму. Проделана большая работа. Собраны предложения, проведены обсуждения, сформированы инициативы. Важно, что в этот процесс активно включились жители республики, эксперты и представители различных сфер. Это позволит нам сформировать по-настоящему востребованные и эффективные решения», — отметила заместитель руководителя Администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.
В рамках Стратегического форума правительство Бурятии, главы муниципальных образований, а также депутат Государственной Думы представят отчёт о результатах работы за последние пять лет, а также обозначат приоритетные задачи и направления развития республики.
Жители республики по-прежнему могут направить свои предложения и инициативы по развитию региона на электронную почту Комитета по информационной политике Администрации главы и правительства РБ: kip@govrb.ru.
Стратегический форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» станет площадкой для открытого диалога власти, бизнеса и общества и определит ключевые ориентиры развития республики на ближайшие годы.
