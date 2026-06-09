Чингис Маншеев вновь стал главой Тункинского района Бурятии

Главой Тункинского района Бурятии вновь избран Чингис Маншеев. Решение было принято 8 июня в ходе заседания конкурсной комиссии по выборам главы этого муниципального образования, сообщает «МК в Бурятии».

Комиссия заслушала программы четырёх кандидатов, каждый из которых представил своё видение развития района. По итогам рассмотрения двое претендентов были допущены до голосования районным Советом депутатов, после чего избранным главой стал Чингис Маншеев, рассказал один из членов комиссии, министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

В 2018–2019 годах Маншеев был заместителем руководителя администрации Тункинского района по развитию инфраструктуры. В январе 2021 года, после ухода предыдущего главы Ивана Альхеева в правительство республики, Маншеев был назначен временно исполняющим обязанности главы района. Впервые он был избран главой Тункинского района 12 июня 2021 года. Срок его полномочий истекал в 2026 году.