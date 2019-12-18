В горсовете Улан-Удэ возмутились положением со снюсом

Для защиты детей решено усилить противодействие





Жевательная смесь, известная как снюс, вызывает все больше тревоги в Улан-Удэ. Снюс является довольно специфическим продуктом. В нем помимо табака содержатся ароматизаторы, соль, вода, а также комплекс из десятков химических веществ. Специалисты говорят, что снюс обладает психоактивным действием на человека. Есть также подозрения, что он может иметь канцерогенный эффект.





Фото: "Номер один"



Сегодня снюс проник в среду улан-удэнских школьников, а также учащихся других образовательных учреждений. Ситуация беспокоит всех.Положение рассмотрели на заседании комитета Улан-Удэнского городского совета депутатов по социальной политике.«В настоящее время никотинсодержащая продукция, или снюс, как ее называют, стала новомодным «развлечением» среди подростков. В результате по стране прокатилась «волна» отравлений школьников. К нашему комитету были обращения родительской общественности, школ города с просьбой принять меры, ограничивающие продажу данной продукции», - сообщил в начале заседания председатель комитета Денис Гармаев.Никотинсодержащий продукт бывает, как табачного, так и нетабачного происхождения.«В образовательных учреждениях не только Улан-Удэ, но и по всей нашей стране, идет большая работа по сохранению здоровья, жизни детей», - подчеркнула депутат горсовета Людмила Пахомова, директор средней школы №35.Но при этом среди подрастающего поколения постоянно появляются различные «увлечения», «моды».«Сейчас, на нашу беду, появилась еще одна кампания… Ранее появился насвай. Когда наше МВД отчитывалось перед депутатами городского совета, я задавала вопросы, какие действия предполагаются для того, чтобы запретить продажу этого продукта. К насваю теперь прибавился снюс. Он уже немного другой. На сегодня мы можем констатировать, что практически во всех школах города Улан-Удэ такие проявления наблюдаются. А у нас 55 школ. Я не хочу сказать, что это массово, но это есть», - выступила Людмила Пахомова.Она рассказала собравшимся, что в руководимой ею школе, тоже определены дети, употребляющие снюс. В зависимости от физического состояния ребенка, бывают самые разные негативные последствия.«Его тошнит, рвет, горечь во рту, он задыхается, слабнут мышцы. Он не способен воспринимать материал, контролировать себя… Мы это видим, знаем, работаем с родителями. Разбираем таких детей. И это не обязательно дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации… Если не остановить этот процесс, он может превратиться в «эпидемию», - предупредила директор.По ее словам, в употребление снюса чаще всего вовлекаются школьники десяти-четырнадцати лет.«Это возраст, когда нужно все попробовать, испытать на себе. Это возраст великого любопытства – подростковый. Как мы у себя выяснили, сначала дают попробовать бесплатно, а потом предлагают купить. На прошлой неделе в администрации Октябрьского района прошел семинар для директоров и этот вопрос очень серьезно поднимался», - сообщила директор школы №35.В школе №22 и ряде других школ Улан-Удэ началась кампания по сбору подписей родителей, которые хотят, чтобы республиканские власти приняли региональный закон об ответственности за распространение снюса.В ходе заседания выяснилось, что снюс и ему подобные товары не запрещены в России к реализации и поэтому открыто лежат на прилавках.К примеру, за розничную продажу насвая наказывают.Подполковник Анжелика Ташланова, замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Улан-Удэ, сообщила, что в этом году было составлено четыре протокола по таким фактам.«В двух случаях продавцам был назначен штраф в две тысячи рублей. Еще в двух случаях – по семь тысяч. Также в ходе проведения проверки по факту реализации насвая в спортбаре «Чайхана» была изъята большая партия насвая – более 60 пакетов. В данное время нами проводится проверка, экспертиза и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, при наличии достаточных оснований», – доложила представитель полиции.Идет борьба и с продажей несовершеннолетним табачных изделий, рейды.Снюс обычно присутствует на прилавках упакованным в круглые коробочки, называемые на жаргоне «шайбами». Каждая содержит несколько пакетиков-«порций».Да, в полицию поступают сообщения, что в городе несовершеннолетним продают пресловутые «шайбы». Также у подростков находили пакетики с жевательной смесью.Полицейские проводят доследственные проверки, экспертизы. При ближайшем рассмотрении неожиданно выясняется, что все законно.«Согласно заключениям, эта продукция не содержит табак и фактически снюсом не является, к категории табачных изделий не относится. Мы с вами называем ее снюсом (жевательным, сосательным табаком – прим.), но это не снюс. А ответственность существует за продажу несовершеннолетним табачной продукции», - описала юридическую сложность положения Анжелика Ташланова.Табак (табачный никотин) просто-напросто заменен на синтетический никотин.Завотделом профилактики республиканского наркологического диспансера Лариса Сансанова отметила, что употребление снюса несет опасность остановки роста ребенка, нарушения познавательных процессов, ослабления устойчивости к инфекциям, создается высокий риск возникновения новообразований (прежде всего, в пищеварительной системе), быстро формируется зависимость от снюса.Подросток становится более агрессивным, возбудимым и т. д. «Это психоактивное вещество», - отметила медик и указала на пропаганду снюса в соцсетях.В школах Улан-Удэ, конечно, противодействуют, опасным увлечениям школьников. Проводят классные часы, собрания, интерактивные игры, тренинги, конкурсы, есть и лектории для родителей…Ежегодные профилактические медосмотры, наркотестирование обучающихся, подтверждают, что употребление наркотиков, сомнительных веществ, не имеет характера повального увлечения.Так, в 2018-2019 учебном году медосмотру подлежали 8973 ученика общеобразовательных школ города. Медосмотр прошло 86 процентов (7799 человек). В том числе было исследование на котинин (метаболит никотина).«У 2744 школьников общеобразовательных организаций Улан-Удэ из 7799 были взяты пробы на котинин. В 421 пробе обнаружен никотин (15,3 процента). Это может быть, как курение обычных сигарет, так и потребление других никотинсодержащих продуктов», - рассказали представители диспансера.Бывают и анонимные опросы. Так, в октябре-ноябре 2019 г. прошел очередной.Из 360 респондентов от 12 до 20 лет 44 процента имеют опыт употребления табачных изделий. В основном указывают обычные сигареты, единицы – вейпы. Про потребление снюсов никто из анонимно опрошенных не сказал.Хотя что такое снюс многим ученикам, повторим, известно. «Буквально вчера была в «тридцать второй» школе. Задаю вопрос – что вы знаете? Первым дело дети говорят – снюсы. И мы объясняем, чем чреваты подобные вещества», - рассказала на заседании медик.С января начинаются медицинские осмотры общеобразовательных школ. Сейчас прошла работа в учреждениях среднего специального образования.Общество ждет решительной позиции власти.Представители школ Улан-Удэ прямо сказали, что когда они обращаются в полицию, им отвечают, что у вас единственный выход – учителя, проводите профилактические беседы.«И мы проводим. Мы понимаем, что нет закона о запрете этих веществ. Но нам не хватает материалов», - сообщили на заседании. В ответ школам обещали усилить информационную поддержку.В то же время, Денис Гармаев сообщил оптимистичную новость, что в российском парламенте готовится дополнение к действующему законодательству, которое запретит торговлю в РФ не только снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин.«Ранее было прописано лишь ограничение на продажу табакосодержащего снюса. Но, как видим, производители и продавцы снюса нашли лазейку – стали производить и продавать продукцию под название «бестабачные никотинсодержащие смеси». И все эти годы наши дети продолжали травиться этими психостимуляторами», - выступил Денис Гармаев.Депутат Сергей Бурдиков призвал активизировать работу, не дожидаясь тяжелых случаев. Тем более, что Андрей Михеев, главный врач республиканского наркологического диспансера, сообщил, что случаи токсического отравления были в школе в микрорайоне станция Дивизионная. «Была встреча с родителями, после этого было обращение от школ», - напомнил он те события.Опыт других регионов показывает, что реализации снюса можно противостоять. Депутат Сергей Бурдиков рассказал о Башкортостане, где два ребенка оказались в реанимации. Там власти серьезно активизировались.«За два дня весь снюс убрали с полок. Силами управления по потребительскому рынку, министерства торговли и МВД поговорили с торговыми сетями. Профилактика важна, но также надо, чтобы не было возможности продавать», - привел Сергей Бурдиков башкирский пример.Он публично призвал не дожидаться трагических случаев в Улан-Удэ и тоже занять более жесткую позицию.«Идет массовая продажа. Сколько есть точек продажи такого вещества по городу?», - спросил Сергей Бурдиков.«Продается в любом табачном ларьке. Во всех», - констатировала представитель МВД..«Табачный никотин несовершеннолетним продавать нельзя, а синтетический можно. Как можно обойти закон, сделав синтетический никотин?», - искренне возмутился депутат.По итогам своего заседания, «социальный» комитет горсовета решил обратиться к депутатам Народного Хурала о разработке законопроекта о запрете продажа снюса и другой подобной продукции. Комитету по образованию горадминистрации, ПДН и республиканскому наркодиспансеру рекомендовано усилить профилактическую работу в школах, с 5 по 11 классы.