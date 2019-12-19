Риск умереть от грязного воздуха в Улан-Удэ вырос почти в восемь раз

Исправить ситуацию в ближайшее время не получится, констатировали в Хурале





Депутаты Хурала Бурятии на заседании Комиссии по социально-экономическому развитию Улан-Удэ обсудили проблему загрязнения атмосферного воздуха. Включить в повестку дня этот вопрос предложил депутат Михаил Гергенов, сообщили в пресс-службе парламента.



Максимальные разовые концентрации бенз(а)пирена в воздухе Улан-Удэ превышают предельно допустимую концентрацию в 36,9 раза. Имеются превышения по содержанию взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц PM10, PM 2,5 и формальдегида. Эти цифры прозвучали в докладе замминистра природных ресурсов РБ Натальи Тумуреевой.



Это не может не сказываться на здоровье горожан. Риск возникновения заболеваний органов дыхания превысил допустимый уровень в 16 раз, иммунной системы в 14 раз, врожденных аномалий в 12 раз, возникновения новообразований в 10 раз, болезней глаз в 4 раза, сердечно-сосудистой системы в 2,4 раза, увеличения смертности в 7,7 раза.



Нужны срочные меры, чтобы переломить ситуацию. По мнению Михаила Гергенова, нужно ужесточить надзор за котельными ТГК-14. Однако, по словам Натальи Тумуреевой, у министерства нет контрольных функций: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 может проверять только Росприроднадзор. Котельные в поселках Загорск и Аэропорт только вместе с прокуратурой и по обращениям граждан. Таково сейчас федеральное законодательство.



Наталья Тумуреева считает, что ситуацию может поправить установка автоматических счетчиков выбросов загрязняющих веществ на котельных ТГК-14. В таком случае станет возможно осуществлять постоянный мониторинг вредных выбросов. Кроме этого министерство предлагает доработать комплексный план мероприятий мэрии Улан-Удэ по снижению выбросов загрязняющих веществ. На февральскую сессию будет подана заявка на финансирование работ по актуализации сводного тома ПДВ (предельно допустимых выбросов) для Улан-Удэ, поскольку предыдущий план устарел. Ситуацию усугубляет то, что Бурятия не смогла войти в федеральную программу «Чистый воздух». Рассчитывать республике приходиться на свои силы.



Депутаты сочли, что предложенные меры недостаточно конкретны. Это во многом обусловлено тем, что министерству не хватает полномочий для координации действий различных ведомств. В связи с этим зампред Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Егор Олзоев предложил создать межведомственную комиссию, которую возглавил бы первый зампред правительства.



Кроме этого депутат обратил внимание, что серьезную лепту в загрязнение воздуха вносит частный сектор. Нужно просчитать все варианты – например, подключение домов к центральному отоплению. Также нужно обратить внимание на повышение энергоэффективности домов. В таком случае потребуется меньше угля, а значит, будет меньше выбросов.



Члены комиссии предложили продолжить обсуждение этого вопроса на заседании Совета Хурала или в рамках очередной сессии. Егор Олзоев заверил, что профильный комитет готов взяться за эту работу.



Фото: «Номер один»