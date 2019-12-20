20.12.2019
В Бурятии чиновники сдали имущество в аренду без конкурса

В Бурятии чиновники сдали имущество в аренду без конкурса

Нарушителей антимонопольного законодательства привлекли к ответственности

Прокуратура Бурятии выявило нарушение антимонопольного законодательства в работе Комитета имущественных отношений администрации Баргузинского района.

«В мае 2018 года комитет заключил с ООО «Коммунальное хозяйство» два договора аренды муниципальных автомобилей без проведения конкурентных процедур. В нарушение закона «О защите конкуренции» совокупный срок действия договоров на аренду каждого автомобиля составлял более тридцати календарных дней», рассказали в надзорном ведомстве.

По представлению прокурора должностное лицо комитета имущественных отношений привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении председателя комитета возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения чиновник оштрафован на 15 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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