В Бурятии чиновники сдали имущество в аренду без конкурса

Нарушителей антимонопольного законодательства привлекли к ответственности





Прокуратура Бурятии выявило нарушение антимонопольного законодательства в работе Комитета имущественных отношений администрации Баргузинского района.

«В мае 2018 года комитет заключил с ООО «Коммунальное хозяйство» два договора аренды муниципальных автомобилей без проведения конкурентных процедур. В нарушение закона «О защите конкуренции» совокупный срок действия договоров на аренду каждого автомобиля составлял более тридцати календарных дней», рассказали в надзорном ведомстве.По представлению прокурора должностное лицо комитета имущественных отношений привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении председателя комитета возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения чиновник оштрафован на 15 тысяч рублей.Фото: «Номер один»