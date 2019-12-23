Мэр Улан-Удэ запретил копать траншеи в новогодние праздники

Это сделано для предотвращения аварий на коммунальных сетях





По вине коммерческих подрядных организаций в Улан-Удэ за последние два месяца на сетях водоснабжения произошли три крупных аварии, в том числе на ул. Сахьяновой в прошедшие выходные.

На сегодняшнем планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение Комитету городского хозяйства подготовить распоряжение о запрете земляных работ на территории столицы Бурятии подрядными коммерческими организациями в период новогодних праздников с целью предупреждения аварийных ситуаций.По информации МУП «Водоканал», 21 декабря в районе улицы Сахъяновой, 4 подрядной организацией при укладке линии теплоснабжения был повреждён водовод диаметром 100 мм. Без холодной воды остались жители нескольких домов по ул. Трубачеева, ул. Лебедева и Приречная. Восстановительные работы заняли порядка 10 часов.Ранее, 15 декабря, в микрорайоне Зверосовхоз подрядная организация повредила действующий водовод в 1,5 километрах от ТЭЦ-2. В этом случае без холодной воды остался весь микрорайон и действующая котельная. Силами МУП «Водоканал» последствия аварии ликвидировали за пять часов.Еще одна крупная авария с повреждением водопровода произошла 22 ноября по ул. Революции 1905 года, 32, где подрядная организация выполняла работы по замене водопроводных сетей. В результате земляных работ был нарушен действующий водопровод. На три часа без холодной воды остались два дома по ул. Революции 1905 года.«Учитывая этот опыт, распоряжение о запрете земляных работ для коммерческих подрядных организаций будет подготовлено до новогодних каникул», сообщили в пресс-службе мэрии.Фото: pixabay.com