В Тункинском районе Бурятии зреет новый раскол

Многие жители недовольны предстоящей отменой прямых выборов главы





В Тункинском районе Бурятии продолжаются дискуссии об отмене прямых выборов главы и замене их конкурсным отбором. Как сообщил председатель районного совета депутатов Баир Байминов, окончательное решение примут на одной из ближайших сессий. Но в Тунке многие против таких изменений.

Чтоб выяснить отношение тункинцев, райсовет 20 декабря провел в крупных поселках встречи с жителями по этому вопросу. По словам Баира Байминова, на встречах мнения разделились, но данные соцопросов якобы показывают предпочтение конкурсу. Тем не менее, на сходе в поселке Аршан большинство участников выступило против упразднения прямых выборов.- На сходе подавляющее большинство выступавших высказались за сохранение выборов, - прокомментировал глава Аршана Даниил Молохоев. На встречах в других поселениях многие жители тоже призывали оставить прямые выборы.Против реформы выступают и некоторые депутаты райсовета. Евгений Кучумов считает, что население Тунки не готово к внедрению конкурса. По его словам, на сельских сходах многие люди были против, как и многие главы поселений. Что касается социологического опроса, по мнению депутата, он проводился некорректно, с явно попыткой манипуляции. В опросном листе было много не относящихся к теме вопросов, хотя по идее, опросник должен был содержать два варианта: «за» и «против».- Я считаю, нужно провести референдум по данному вопросу, чтобы не усугублять социально-политическую ситуацию в районе, которая и без того остается напряженной. Референдум будет правдивее, и народ будет активно участвовать. Я полагаю, он должен быть обязательно, - говорит Евгений Кучумов.По мнению ряда тункинцев, процедура конкурса на руку главе района Ивану Альхееву. После серии громких скандалов, сопровождавших его правление с момента вступления в должность в 2016 году, его способность победить на новых выборах оценивается достаточно скептично. Но конкурсный отбор повышает его шансы на второй срок. Ведь в нынешнем райсовете большинство депутатов – его сторонники, которые, вероятнее всего, поддержат его кандидатуру.Баир Байминов подобные предположения отрицает, считая, что о намерениях Ивана Альхеева идти на второй срок говорить преждевременно. Председатель райсовета подчеркнул, что конкурсная комиссия будет состоять из районных депутатов лишь наполовину, вторую половину укомплектует правительство республики. Также, по его мнению, некорректно говорить о посягательстве на свободу волеизъявления народа, ведь главу будут избирать выбранные населением депутаты. В пользу конкурса Баир Байминов приводил и довод, что прямые выборы порождают в районе междоусобицы, даже между близкими родственниками.В свою очередь Евгений Кучумов считает, что тема новых предвыборных конфликтов поднята несколько преждевременно, учитывая, что до окончания полномочий действующего главы еще почти два года. Да и эффективность конкурса спорна, учитывая «кадровый голод» на хороших руководителей.Здесь можно вспомнить Заиграевский район, где после введения конкурса главой, несмотря на частые скандалы, вновь стал Александр Бурлаков. Вскоре после этого он был арестован как подозреваемый по уголовному делу. Баир Байминов комментирует, что это лишь единичный случай. Тем не менее, прецедент имеет место.Решение по дальнейшей процедуре назначения главы, как прокомментировал Баир Байминов, будет принято на одной из ближайших сессий райсовета, скорее всего, в начале следующего года. Судя по имеющимся тенденциям и в Тунке, и в республике в целом, оно, скорее всего, будет принято в пользу конкурса.Пока же следует отметить, что мнения жителей района сильно разделились, и это обстоятельство не стоит игнорировать.- При любом раскладе нужно разговаривать с народом. Если диалога не будет, это приведет к новым скандалам, новому расколу, - считает Евгений Кучумов.Фото: russianstock.ru