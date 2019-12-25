Горсовет Улан-Удэ рассмотрел бюджет

Ряд значимых предприятий получил финансовую поддержку



Сегодня в Улан-Удэ прошла VI сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов. Одним из важных для жизни города вопросов повестки стал внесение изменений в муниципальный бюджет.



«Мы рассмотрели дополнительные поправки в бюджет города на следующий год. В части доходов местного бюджета у нас произошло увеличение на 47 млн. рублей. Из них около 13 млн. – это увеличение налоговых поступлений по НДФЛ. Еще 34,5 млн. рублей - неналоговые поступления», - говорит Дмитрий Путилин, заместитель председателя комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету.



Примечательно, что из указанных 34,5 млн. рублей 15,5 млн. составит поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду.



«Это была задолженность, - поясняет депутат Сергей Бурдиков. - Основным плательщиком стал МУП «Водоканал», там была накоплена задолженность и она погашена. Потом эта цифра уменьшится, в бюджет города поступит порядка девяти-десяти миллионов по этой плате. И примерно столько же в бюджет республики».



Учитывая, что Улан-Удэ имеет проблемы с качеством воздуха, депутаты предложили, чтобы платежи, взимаемые за негативное воздействие на окружающую среду, направлялись на работы по улучшению положения.



«У нас в Бурятии есть две разработки. Первая – это фильтры, которые устанавливаются на трубы. Их презентовали на встрече с главой республики. Второе направление, куда данные деньги могут быть направлены, - это производство тепловых насосов, т. е. насосов, которые обеспечивают теплом за счет тепла земли. У нас есть разработчики, которые хотели бы здесь организовать производство». – отмечает Сергей Бурдиков по поводу данного экологического сбора.



Предложения очень интересные и их, конечно, надо самым внимательным образом рассмотреть.



«Помимо этого, у нас произошло увеличение межбюджетных трансфертов на 790 млн. рублей. Из них 17,2 млн. предусмотрены на субсидирование частных детских садов. Будет продолжено переселение граждан из аварийного жилого фонда», - приводит депутат Путилин некоторые важные бюджетные детали.



По его словам, в целом, объем доходов бюджета города на следующий год составляет 14 млрд. 500 млн. рублей.



«Расходная часть составит 15 млрд. 139 млн. рублей», - констатировал депутат дефицитность муниципального бюджета.



Отметим, что бюджет поддержит ряд важных предприятий жилищно-коммунального и транспортного комплексов.



Так, улан-удэнский Комбинат по благоустройству получит дополнительно более двадцати миллионов рублей. «Горсвет» - 13 млн. рублей. МУПу «Управление трамвая» предоставят из бюджета дополнительно полтора миллиона. А «Городским маршрутам» - шесть миллионов.



Фото «Номер один»



