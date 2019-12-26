Горсовет Улан-Удэ поддержал школьников из отдаленных мест

На подвоз детей в школу добавили денег

Решением депутатов Улан-Удэнского горсовета, увеличена сумма компенсации за проезд для школьников. С 9,4 млн. рублей она выросла до 14,9 млн.



«Эта сумма необходима на компенсацию за то количество детей, которое перевозится в 2019 г.», - поясняет депутат Денис Гармаев, председатель комитета горсовета по социальной политике.



Дети постоянно находятся в зоне внимания горсовета.



Отвечая на нужды граждан, депутаты внесли изменение в решение «Об утверждении порядка финансирования компенсации затрат по проезду учащихся муниципальных образовательных учреждений, проживающих в отдаленных микрорайонах городского округа «город Улан-Удэ» к месту учебы и обратно», которое было принято ими весной 2019 г.



«Расстояние между образовательной организацией и местом проживания ребенка не должно превышать три километра. В соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, при отсутствии пешеходной доступности учреждения необходимо организовывать транспортное обслуживание до образовательного учреждения и обратно», - доложила на сессии горсовета Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.



Она привела финансовые расчеты, которые подтвердили необходимость в увеличении финансирования подвоза школьников.



Напомним, что адресная помощь для вышеуказанной компенсации затрат носит заявительный характер.



В ходе голосования народные избранники поддержали выделение средств единогласно.



