Горсовет Улан-Удэ усиливает борьбу против жевательных смесей

«Федералов» попросили ускорить решение проблемы





В Улан-Удэнском горсовете вновь вернулись к проблеме снюса среди школьников. Она, как известно, вызывает все больше озабоченности в обществе – у педагогов, родителей, у власти.

Снюсом называют никотинсодержащий продукт – жевательную смесь. Она бывает как табачного происхождения, так и нетабачного. Если с табачными снюсами позволяет бороться закон (табачные изделия запрещены к продаже несовершеннолетним), то реализация подросткам снюса нетабачного происхождения не ограничена.17 декабря комитет Улан-Удэнского горсовета по социальной политике под председательством депутата Дениса Гармаева, провел заседание, на котором рассмотрел, в том числе, этот злободневный вопрос. Были приглашены представители наркологического диспансера, полиции, других структур.«Было решено, что необходимо сделать обращение депутатов Улан-Удэнского городского совета депутатов, Народного Хурала с целью создания законопроекта по запрету продажи снюса и подобной продукции – с последующим обращением в Государственную Думу поддержать и ускорить принятие изменений в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», - напомнил коллегам-депутатам на сессии Денис Гармаев.После заседания от 17 декабря, появилась информация, что глава Бурятии также обеспокоен и дал поручение минздраву республики разработать указ по запрету продажи жевательных и сосательных смесей, снюсов, содержащих никотин или его производные.«В связи с этим, по согласованию с председателем городского совета и правовым управлением, было принято решение подготовить и направить обращение депутатов Улан-Удэнского городского совета к депутатам Государственной Думы Федерального собрания РФ с просьбой внести изменения в данную статью 19 федерального закона и в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части установления запрета на любое распространение сосательных и жевательных никотинсодержащих смесей», - проинформировали горсовет.Денис Гармаев попросил поддержать подготовленный проект обращения.Когда председатель городского парламента вынес вопрос на голосование, поддержка оказалась всеобщей.Обращение народных избранников в Гос. Думу будет направлено за подписью председателя горсовета Чимита Бальжинимаева. Копию обращения также направят главе Республики Бурятия и в Народный Хурал.Фото: «Номер один»