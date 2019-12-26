В горсовете Улан-Удэ стало больше политической свободы

Партийную фракцию теперь сможет создать даже один депутат





В Улан-Удэнском городском совете депутатов изменили регламент, один из основных документов, которым руководствуется городской парламент. Изменение открывает новые возможности перед представителями политических партий.

Как сообщил Александр Иринчеев, председатель Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике, проект соответствующего решения был разработан с целью привести регламент горсовета в соответствие с республиканским законом, который был принят 4 октября 2019 г.Закон касается порядка деятельности фракций в представительных органах муниципальных образований в Бурятии. Также была учтена правоприменительная практика.Скорректированы положения двух статей регламента, которые говорят о количественном составе фракций, порядке регистрации фракций и их деятельности.«Раньше было установлено, что фракция может состоять минимум из трех человек. Получается, что кроме фракции «Единой России» никто не мог создать фракцию. Теперь один депутат может создать фракцию», - говорят в Улан-Удэнском горсовете о политическом нововведении.Коммунисты уже намереваются создавать свою фракцию. Планируют это сделать после того, как законодательная корректировка будет официально опубликована и вступит в силу. То есть примерно после Нового года.Кроме того, на сессии горсовета изменили срок ежегодного отчета депутата горсовета перед своими избирателями. Внесено изменение, которое исключило положение о том, что заседания Улан-Удэнского горсовета проводятся по четвергам и некоторые другие.Фото: «Номер один»