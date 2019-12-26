В Улан-Удэ упростили процедуру изменения тарифов

Депутаты горсовета внесли изменения в существующий «Порядок принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ»
Дело в том, что после установления цен (тарифов) у организаций, которым предписано работать на их основании, могут измениться условия деятельности, влияющие на размер цены (тарифа).
«Например, изменение цен на энергоносители, коммунальные услуги, изменение законодательства о налогах и сборах, изменение условий оплаты труда», - выступила перед депутатами Туяна Дугарова, председатель комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.
Изменение Порядка преследует цель упростить процедуру обоснования изменения ранее установленных цен (тарифов). «Это позволит производить перерасчет только по тем расходам, которые изменились по сравнению с ранее учтенными», - доложила представитель мэрии.
При этом есть ограничения.
Основанием для корректировки цен (тарифов) может быть изменение расходов не более, чем на двадцать процентов. Кроме того, изменение допускается вносить не ранее, чем через год с момента вступления в силу действующей цены (тарифа).
Другая новинка – для обеспечения конкурентоспособности работ, услуг «регулируемых» организаций на рынке, горсовету предложили при установлении цен (тарифов) ввести принцип установления предельного тарифа.
В последние годы их устанавливали в фиксированном размере, а предельный тариф применяли лишь в случае участия таких организаций в закупочных процедурах.
Горсовет принял изменения. Стоит отметить, что цен на проезд в улан-удэнских маршрутках нововведение не касается.
Фото: «Номер один»
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