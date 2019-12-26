В Улан-Удэ упростили процедуру изменения тарифов

Но новинка касается не всех





Депутаты горсовета внесли изменения в существующий «Порядок принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ»

Дело в том, что после установления цен (тарифов) у организаций, которым предписано работать на их основании, могут измениться условия деятельности, влияющие на размер цены (тарифа).«Например, изменение цен на энергоносители, коммунальные услуги, изменение законодательства о налогах и сборах, изменение условий оплаты труда», - выступила перед депутатами Туяна Дугарова, председатель комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.Изменение Порядка преследует цель упростить процедуру обоснования изменения ранее установленных цен (тарифов). «Это позволит производить перерасчет только по тем расходам, которые изменились по сравнению с ранее учтенными», - доложила представитель мэрии.При этом есть ограничения.Основанием для корректировки цен (тарифов) может быть изменение расходов не более, чем на двадцать процентов. Кроме того, изменение допускается вносить не ранее, чем через год с момента вступления в силу действующей цены (тарифа).Другая новинка – для обеспечения конкурентоспособности работ, услуг «регулируемых» организаций на рынке, горсовету предложили при установлении цен (тарифов) ввести принцип установления предельного тарифа.В последние годы их устанавливали в фиксированном размере, а предельный тариф применяли лишь в случае участия таких организаций в закупочных процедурах.Горсовет принял изменения. Стоит отметить, что цен на проезд в улан-удэнских маршрутках нововведение не касается.Фото: «Номер один»