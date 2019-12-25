В Улан-Удэ прошёл первый зимний туристский фестиваль «Зима Фест 2019»

В Улан-Удэ 25 декабря состоялось открытие зимнего туристического сезона

Фестиваль направлен на развитие внутреннего туристического потенциала, активного вида отдыха и сферы гостеприимства.В рамках фестиваля состоялся блог-тур. Блогеры и журналисты провели один день в качестве туристов. Аудитория (а это более 360 тысяч человек) увидела возможности зимнего отдыха в Улан-Удэ. Богатыри в древнем (более 2300 лет) Гуннском городище, горячий чай в гостеприимном музее истории города Улан-Удэ, квест с погружением по улице Ленина (Арбат), посещение гостиных рядов и Улан-Удэнского Гума, анимация на улице Соборная и участие в молодецких забавах.Отдельной программой стало участие блогеров в презентации услуг туроператоров и организаций сферы гостеприимства в ТЦ Пионер. Там же прошли мастер-классы по валянию из шерсти, созданию новогодней открытки, древнерусской письменности, йоге смеха и чайной церемонии.Необычный формат мероприятию придал этноквиз (викторина на краеведческую тематику). Десять команд боролись за звание сильнейшей.Подарком для горожан стал открытый показ кинофильма «Улан-Удэ, я люблю тебя!». Гостей и участников фестиваля угощали сахарной ватой.Открыли зимний туристический сезон мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков и министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. В городе создаются условия для отдыха горожан и гостей в зимний период.В планах Зимний фестиваль сделать ежегодным и вывести его на международный уровень.Фото: Игорь Сахаров