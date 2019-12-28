В 2020 году социальные выплаты вырастут на три процента

В числе тех, кого коснется повышение – инвалиды и ветераны



Минтруд предложил индексировать в 2020 году ряд социальных выплат, в том числе ветеранам и инвалидам, на 3,1 процента. Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Напомним, что с 1 февраля каждого года проводится индексация выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Как отмечается в пояснительной записке к проекту минтруда, по "уточненному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (базовый вариант) индекс потребительских цен в 2019 году прогнозируется в размере 103,1%. Исходя из указанного прогнозного значения индекса потребительских цен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году в проекте постановления предусмотрен в размере 1,031".



При этом добавляется, что размер коэффициента индексации будет уточнен после расчета Росстатом индекса потребительских цен (инфляции) за 2019 год. Это произойдет уже в январе.



Будут проиндексированы ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников. В увеличенном размере в следующем году начнут получать выплаты люди, пострадавшие из-за чернобыльской аварии и ядерных испытаний.



Также будут проиндексированы социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным жёнам призывников, а также выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.



Фото: «Номер один»



