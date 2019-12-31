В Тункинском районе Бурятии отменили прямые выборы главы

Против замены их конкурсом проголосовал лишь один депутат



На сессии совета депутатов Тункинского района, состоявшейся 30 декабря, было решено заменить прямые выборы главы района процедурой конкурсного отбора. За это решение проголосовало 12 депутатов. Против выступил лишь один депутат, еще трое воздержались.

- Лично я за конкурс, но поскольку избиратели моего округа преимущественно против, я предпочел воздержаться, - прокомментировал депутат Ким Манзарханов.



Воздержались также Евгений Кучумов, несмотря на то, что активно выступал против конкурса, и Сергей Петлеванный. Хотя оба известны достаточно оппозиционными настроениями по отношению к главе района Ивану Альхееву. Они считают его наиболее заинтересованным в замене выборов конкурсом, поскольку сторонники Альхеева преобладают в новом составе Тункинского райсовета. Против отмены выборов проголосовал лишь представитель ЛДПР Олег Соктоев.



Напомним, по словам председателя райсовета Баира Байминова, встречи с населением и опросы показали, что как минимум, половина жителей района



Фото: «Номер один» - Лично я за конкурс, но поскольку избиратели моего округа преимущественно против, я предпочел воздержаться, - прокомментировал депутат Ким Манзарханов.Воздержались также Евгений Кучумов, несмотря на то, что активно выступал против конкурса, и Сергей Петлеванный. Хотя оба известны достаточно оппозиционными настроениями по отношению к главе района Ивану Альхееву. Они считают его наиболее заинтересованным в замене выборов конкурсом, поскольку сторонники Альхеева преобладают в новом составе Тункинского райсовета. Против отмены выборов проголосовал лишь представитель ЛДПР Олег Соктоев.Напомним, по словам председателя райсовета Баира Байминова, встречи с населением и опросы показали, что как минимум, половина жителей района не одобряет отмену прямых выборов . На сельском сходе в поселке Аршан против высказалось большинство участников. Тем не менее, Тункинский район стал в Бурятии еще одним муниципальным образованием, где в рамках нового курса правительства республики «сузили демократию». Породит ли это в Тунке новый виток протестных настроений – покажет время.Фото: «Номер один»