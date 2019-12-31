Мэр Улан-Удэ: «Шаг за шагом будем делать город лучше»

Игорь Шутенков поздравил горожан с Новым годом







Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан и гостей столицы Бурятии с наступающим Новым годом. Текст поздравления опубликован на официальной странице городской администрации в «Фейсбуке».

Игорь Шутенков отметил, что уходящий 2019 год стал для столицы Бурятии началом нового этапа развития:«Улан-Удэ вошел в период масштабных перемен и строек. Впервые с советских времен одномоментно начали строиться и ремонтироваться важные объекты: 12 детских садов, пять школ, стадионы, сделан ремонт трёх основных теплотрасс города, хорошеют парки и скверы, отремонтированы 13 участков городских дорог, трамвайные пути, начаты работы по проекту третьего моста и многое другое. В этом году благодаря вступлению Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа удалось приобрести 15 новых трамваев, которые серьезно обновили трамвайный парк города. Для нашей прославленной школы ушу «Золотой дракон» построили практически новое двухэтажное здание, где можно проводить соревнования самого высокого уровня. Для горожан выкуплен и будет работать круглогодичный биатлонный комплекс «Снежинка», начаты работы по реконструкции музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева. Любимый многими горожанами Молодежный театр на Димитрова стал муниципальным, получив поддержку на свое дальнейшее творческое развитие. Вместе с вами мы посадили 45 тысяч саженцев молодых деревьев, как символ обновления родного города», рассказал градоначальник о достигнутых успехах.По словам мэра, в наступающем году проектов и планов еще больше:«Продолжим работать по всем направлениям. Улан-Удэ должен стать комфортным и современным городом. Добиться этой цели можно только общими усилиями. У нас есть и проблемы, которые мы вместе обязательно решим - шаг за шагом будем делать город лучше. Радует, что улан-удэнцы – неравнодушные люди: есть конструктивная критика, советы и дельные предложения, готовность вместе обустраивать родной город. Сейчас это особенно важно. Уверен, у нас собирается сильная команда единомышленников, готовых менять жизнь в нашем городе к лучшему», заявил Игорь Шутенков.Фото: «Номер один»