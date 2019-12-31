31.12.2019
В Бурятии хоринского прокурора «бросили» на Заиграевский район

В Бурятии хоринского прокурора «бросили» на Заиграевский район

Антон Анандаев получил новое назначение

Приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки на должность прокурора Заиграевского района Бурятии назначен Антон Анандаев.

Антон Анандаев окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры проходит службу с февраля 2004 года. Занимал должности следователя прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ, заместителя прокурора Еравнинского района, прокурора отдела прокуратуры республики, заместителя прокурора Октябрьского района Улан-Удэ.

С мая 2014 года состоял в должности прокурора Хоринского района.

Фото: «Номер один»

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