Расширяется круг семей, имеющих право на детские пособия

В категорию нуждающихся попадут семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов



С 2020 года увеличится число семей, которые смогут получать пособия на первого и второго ребенка, сообщает



Платятся эти пособия в размере прожиточного минимума ребенка в регионе. Человек имеет право подать заявление на получение этих выплат в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.



Кроме того, с этого года отменена компенсационная выплата в размере 50 рублей в месяц, которая полагалась матерям (или другим родственникам, ухаживающим за ребенком), состоящим в трудовых отношениях, женщинам - военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям. Также неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ГПС МЧС России в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.



Те, кто уже оформил это пособие, будет его получать и дальше, пока не окончится срок выплаты.



Фото: «Номер один»

С 2020 года увеличится число семей, которые смогут получать пособия на первого и второго ребенка, сообщает Российская газета . Изменился критерий нуждаемости в этих пособиях. Если в прошлом году на них могли претендовать семьи, доход в которых не превышает полтора прожиточных минимума (ПМ) трудоспособного человека в регионе на члена семьи, то начиная с этого года - семьи, имеющие доход не больше двух ПМ на человека.Платятся эти пособия в размере прожиточного минимума ребенка в регионе. Человек имеет право подать заявление на получение этих выплат в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.Кроме того, с этого года отменена компенсационная выплата в размере 50 рублей в месяц, которая полагалась матерям (или другим родственникам, ухаживающим за ребенком), состоящим в трудовых отношениях, женщинам - военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям. Также неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ГПС МЧС России в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.Те, кто уже оформил это пособие, будет его получать и дальше, пока не окончится срок выплаты.Фото: «Номер один»