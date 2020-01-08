Житель Бурятии обчистил своего бывшего работодателя

Мужчина вывез со склада вещей на 400 тысяч рублей



6 января в полицию обратился 35-летний житель Северобайкальска с заявлением о том, что из принадлежащих ему складских помещений в период с середины декабря похищены 4 холодильных испарителя, циркулярная пила, углошлифовальная машина, две упаковки медных трубок для кондиционеров и 20 метров медного кабеля. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из склада. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее работал на хозяина склада разнорабочим и знал, где хранятся ключи от помещения.



Он свободно проник на неохраняемую территорию и вывез похищенное на приготовленной тележке. Часть похищенного мужчина успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото 6 января в полицию обратился 35-летний житель Северобайкальска с заявлением о том, что из принадлежащих ему складских помещений в период с середины декабря похищены 4 холодильных испарителя, циркулярная пила, углошлифовальная машина, две упаковки медных трубок для кондиционеров и 20 метров медного кабеля. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из склада. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее работал на хозяина склада разнорабочим и знал, где хранятся ключи от помещения.Он свободно проник на неохраняемую территорию и вывез похищенное на приготовленной тележке. Часть похищенного мужчина успел сбыть.Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото https://gazeta-n1.ru/stock/