Мэр Улан-Удэ пообещал наказывать подчиненных за плохую работу

Градоначальнику не понравились ответы чиновников на запросы улан-удэнцев





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поручил разобраться с качеством работы мэрии по исполнению запросов жителей в сервисе «Активный горожанин». Теперь отчет по обращениям будет предоставляться на планерных совещаниях, а не исполнивших запросы чиновников будут наказывать.