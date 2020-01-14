14.01.2020
Мэр Улан-Удэ пообещал наказывать подчиненных за плохую работу

Мэр Улан-Удэ пообещал наказывать подчиненных за плохую работу

Градоначальнику не понравились ответы чиновников на запросы улан-удэнцев

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поручил разобраться с качеством работы мэрии по исполнению запросов жителей в сервисе «Активный горожанин». Теперь отчет по обращениям будет предоставляться на планерных совещаниях, а не исполнивших запросы чиновников будут наказывать.

- Коллеги, я посмотрел ответы, есть самые настоящие отписки, работа не выполняется, вернулись на круги своя. Так дело не пойдет, - сказа мэр на совещании.

Разобраться с неисполнением обращений горожан поручено организационно-контрольному управлению администрации Улан-Удэ. Теперь отчет об исполнении запросов через сервис «Активный горожанин» будет периодически заслушиваться на планерных совещаниях мэра, по итогам которого будут приниматься соответствующие меры.

С помощью сервиса «Активный горожанин» любой житель города может обратиться к городским службам о проблемах и нарушениях, требующих оперативного устранения. На сайте можно отслеживать статус и ход исполнения запроса. Здесь же исполнители размещают фотоотчет о решении проблемы.

Фото: «Номер один»
мэр
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