Мэр Улан-Удэ нашел замену бессменному руководителю «Горсвета»

Новым главой учреждения стал Алексей Тулонов





С 17 января руководителем муниципального учреждения «Горсвет» назначен Алексей Тулонов. Ранее он занимался городским благоустройством в составе Комитета городского хозяйства, разрабатывал и курировал проект «Зелёный город», сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

«В этом году на освещение города планируется выделить 90 млн рублей. Кроме того, есть договоренность с застройщиками - предусматривать освещение при проектировке и строительстве новых многоквартирных домов», сообщили в городской администрации.Напомним, с 2006 года бессменным руководителем «Горсвета» был Николай Трофимов. Он начал работу на этом посту еще при мэре Геннадии Айдаеве и смог благополучно пережить период правления Александра Голкова.Алексей Тулонов родился 29 января 1981 года. Образование высшее – ВСГТУ «Электрические системы и сети» по специальности инженер (2004 год), ВСГУТУ «Промышленное и гражданское строительство» по специальности инженер (2013 год).Трудовой путь начал с инженера-энергетика в ООО «Харос», затем с 2005 по 2009 годы работал инженером, мастером в МУП «Городские электрические сети». На руководящих должностях Комитета городского хозяйства работал с января 2013 года.Фото: мэрия Улан-Удэ