Проблемой грязного воздуха в Улан-Удэ займется специальная комиссия

В нее войдут депутаты Хурала и чиновники



В Хурале Бурятии вновь обсуждали катастрофическое состояние атмосферного воздуха в Улан-Удэ. Дискуссия возникла на очередном планерном совещании в республиканском парламенте.

По словам народных избранников, экологическая ситуация в столице Бурятии требует принятия конкретных мер. Так с началом зимы над городом стоит устойчивый смог, концентрация фенола в воздухе превышает предельно допустимые значения, все больше жалоб жителей на приступы удушья и кашель. Особенно сильное задымление ощущается в районах Левобережья, Стрелки, улицы Бабушкина и других.



-Не так просто решить, но надо с чего-то начинать, - отметил спикер Хурала Владимир Павлов, отвечая на вопрос председателя Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолия Кушнарева по поводу газификации региона.



Максимально подключить к системе центрального отопления частный сектор Улан-Удэ предложил зампред парламента Цырен-Даши Доржиев.



- Для этого следует проработать вопрос с ТГК-14, на своем опыте знаю, как сложно подключиться к системе отопления. Также для решения экологических проблем можем выступить с законодательной инициативой, отметил он.



Прозвучали предложения по стимулированию жителей на переход на электроотопление, предоставление им льготных тарифов, перевод работы малых котельных на газ.



В итоге было принято решение - до 1 февраля 2020 года создать межведомственную комиссию для решения проблем с атмосферным воздухом в Улан-Удэ. В ее состав войдут представители правительства и депутатского корпуса, городской власти и федеральных надзорных органов. Комиссия должна разработать комплекс мер для решения экологических проблем с качеством воздуха. Ввиду сложности вопроса эта работа должна быть нацелена не на один год, а несколько лет вперед.



Зампред правительства Алексей Мишенин, принимавший участие в планерном совещании, согласился с предложением депутатов. Также он отметил, что Росприроднадзором запланирована покупка автолаборатории, которая позволит вести точный мониторинг атмосферного воздуха.



Напомним, предложение о создании специальной комиссии



Как уже сообщал «Номер один», на днях прокуратура выяснила, что качество мониторинга состояния воздуха в Улан-Удэ



Фото: pixabay.com По словам народных избранников, экологическая ситуация в столице Бурятии требует принятия конкретных мер. Так с началом зимы над городом стоит устойчивый смог, концентрация фенола в воздухе превышает предельно допустимые значения, все больше жалоб жителей на приступы удушья и кашель. Особенно сильное задымление ощущается в районах Левобережья, Стрелки, улицы Бабушкина и других.-Не так просто решить, но надо с чего-то начинать, - отметил спикер Хурала Владимир Павлов, отвечая на вопрос председателя Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолия Кушнарева по поводу газификации региона.Максимально подключить к системе центрального отопления частный сектор Улан-Удэ предложил зампред парламента Цырен-Даши Доржиев.- Для этого следует проработать вопрос с ТГК-14, на своем опыте знаю, как сложно подключиться к системе отопления. Также для решения экологических проблем можем выступить с законодательной инициативой, отметил он.Прозвучали предложения по стимулированию жителей на переход на электроотопление, предоставление им льготных тарифов, перевод работы малых котельных на газ.В итоге было принято решение - до 1 февраля 2020 года создать межведомственную комиссию для решения проблем с атмосферным воздухом в Улан-Удэ. В ее состав войдут представители правительства и депутатского корпуса, городской власти и федеральных надзорных органов. Комиссия должна разработать комплекс мер для решения экологических проблем с качеством воздуха. Ввиду сложности вопроса эта работа должна быть нацелена не на один год, а несколько лет вперед.Зампред правительства Алексей Мишенин, принимавший участие в планерном совещании, согласился с предложением депутатов. Также он отметил, что Росприроднадзором запланирована покупка автолаборатории, которая позволит вести точный мониторинг атмосферного воздуха.Напомним, предложение о создании специальной комиссии впервые прозвучало на заседании в Хурале еще в середине декабря. С этой инициативой выступил зампред Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Егор Олзоев.Как уже сообщал «Номер один», на днях прокуратура выяснила, что качество мониторинга состояния воздуха в Улан-Удэ оставляет желать лучшего . Надзорщики пришли к выводу, что трех работающих в городе стационарных постов наблюдения не достаточно для получения реальной картины уровня загрязнения. В связи с этим Бурятскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды внесли представление с требованием организовать надлежащий мониторинг атмосферного воздуха.Фото: pixabay.com